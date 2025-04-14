У Польщі по-новому штрафують водіїв — яким буде покарання за їзду без прав

Водій за кермом автомобіля. Фото: Unsplash

Для водіїв у Польщі збільшили розмір штрафу за кермування автомобілем без водійського посвідчення. Зміни торкнуться й українців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають знати автовласники з України, які наразі проживають в Польщі.

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Отже, якщо сісти за кермо без водійських прав, тоді штраф становитиме від 1,5 тис. злотих до 5 тис. злотих (від 15,4 тис. грн. до 51,5 тис. грн.). Розмір штрафу може зрости навіть до 30 тис. злотих (309 тис. грн), якщо правоохоронець одразу передасть інформацію про водія до суду, а не складатиме протокол за керування без документів.

А у суддів є право накладати не лише грошовий штраф, але й заборону на керування транспортним засобом на строк від пів року до трьох років. Це стосується усіх видів транспортних засобів, тож будь-яке порушення може призвести. Наприклад, водія можуть посадити за ґрати на два роки.

Зауважимо, що у Польщі майбутні водії в обов'язковому порядку отримують посвідчення категорії B, якщо планують їздити на легковому автомобілі. Для інших типів транспортних засобів, зокрема вантажівок, автобусів і мотоциклів потрібні окремі посвідчення.

Штрафи для водіїв в Україні — який документ є обов'язковим

Тим часом в Україні водіїв можуть оштрафувати за відсутність дійсного поліса з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Так, цього року, якщо патрульні зупинять автовласника, у якого не буде цього документа, то оштрафують його на 425 грн. Цю суму потрібно буде сплатити впродовж 15 днів, інакше штраф зросте до 850 грн.

Раніше ми розповідали про штрафи за не увімкнений поворотник. Відомо, чому кошти з водія за це порушення можуть стягнути у примусовому порядку.

Також нагадаємо, кого з водіїв покарають примусовим обмеженням швидкості, а у випадку недотримання стягнення — дадуть рік увʼязнення.