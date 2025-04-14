В Польше по-новому штрафуют водителей — каким будет наказание за езду без прав

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Для водителей в Польше увеличили размер штрафа за вождение автомобиля без водительского удостоверения. Изменения коснутся и украинцев.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что должны знать автовладельцы из Украины, которые сейчас проживают в Польше.

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Итак, если сесть за руль без водительских прав, тогда штраф составит от 1,5 тыс. злотых до 5 тыс. злотых (от 15,4 тыс. грн до 51,5 тыс. грн). Размер штрафа может вырасти даже до 30 тыс. злотых (309 тыс. грн), если полицейский сразу передаст информацию о водителе в суд, а не будет составлять протокол за езду без документов.

А у судьи есть право не только штрафовать водителя, но и запрещать ему водить транспортное средства от полугода до трех лет. Это касается всех видов авто, поэтому любое нарушение может привести. Например, водителя могут посадить за решетку на два года.

Отметим, что в Польше будущие водители в обязательном порядке получают удостоверение категории "B", если планируют ездить на легковом автомобиле. Для других типов транспортных средств, в частности грузовиков, автобусов и мотоциклов нужны отдельные удостоверения.

Штрафы для водителей в Украине — какой документ есть обязательным

Тем временем в Украине водителей могут оштрафовать за отсутствие действительного полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Так, в этом году, если патрульные остановят автовладельца, у которого не будет этого документа, то оштрафуют его на 425 грн. Эту сумму нужно будет оплатить в течение 15 дней, иначе штраф возрастет до 850 грн.

Ранее мы рассказывали о штрафах за не включенный поворотник. Известно, почему средства с водителя за это нарушение могут взыскать в принудительном порядке.

Также напомним, кого из водителей накажут принудительным ограничением скорости, а в случае несоблюдения взыскания — дадут год тюремного срока.