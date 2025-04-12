Штрафи за відсутність автоцивілки — скільки доведеться заплатити у 2025 році

Водій за кермом автомобіля. Фото: Unsplash

Усі українські водії повинні мати поліс з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Документ є вкрай важливим, адже його наявність забезпечує потерпілим автовласникам право отримати компенсацію за збитки у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Оформленням поліса ОСЦПВ потрібно зайнятися одразу після того, як "поставили" на реєстрацію свій автомобіль, пише видання Факти ICTV.

Реклама

Читайте також:

Про що мають знати водії

Поліс завжди повинен бути під рукою у водія, як і документи на автівку. Усе потрібно буде надати працівникам поліції, якщо останні вимагатимуть їх для перевірки.

Якщо під час перевірки з’ясується, що у водія не має чинного поліса автоцивілки, йому загрожує штраф у розмірі 425 грн. А якщо не оплатити штраф впродовж 15 днів, то сума зросте до 850 грн.

Окрім адміністративного покарання водій, який вирішив не оформлювати страховку, сам оплачуватиме витрати, якщо потрапить в аварію. Тобто за усі збитки він платитиме з власного гаманця.

Зазначається також, що пільгові категорії українців у 2025 році можуть оформити автоцивілку зі знижкою у 50%. Таке право є в:

учасників бойових дій (УБД);

учасників війни;

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;

громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 категорії).

Тим часом нагадаємо, що поліція в Україні штрафує водіїв, які їздять на автомобілях з червоним кольором світлового приладу. Усе тому, що в нашій країні дозволений лише жовтий колір.

Також ми розповідали, що на українських АЗС у 2025 році може змінитися якість бензину. Усе тому, що з 1 травня до пального почнуть додавати біоетанол.