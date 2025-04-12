Штрафи за відсутність автоцивілки — скільки доведеться заплатити у 2025 році

Водіїв штрафують за відсутність цього документа — що відомо
Усі українські водії повинні мати поліс з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Документ є вкрай важливим, адже його наявність забезпечує потерпілим автовласникам право отримати компенсацію за збитки у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Оформленням поліса ОСЦПВ потрібно зайнятися одразу після того, як "поставили" на реєстрацію свій автомобіль, пише видання Факти ICTV.
Про що мають знати водії
Поліс завжди повинен бути під рукою у водія, як і документи на автівку. Усе потрібно буде надати працівникам поліції, якщо останні вимагатимуть їх для перевірки.
Якщо під час перевірки з’ясується, що у водія не має чинного поліса автоцивілки, йому загрожує штраф у розмірі 425 грн. А якщо не оплатити штраф впродовж 15 днів, то сума зросте до 850 грн.
Окрім адміністративного покарання водій, який вирішив не оформлювати страховку, сам оплачуватиме витрати, якщо потрапить в аварію. Тобто за усі збитки він платитиме з власного гаманця.
Зазначається також, що пільгові категорії українців у 2025 році можуть оформити автоцивілку зі знижкою у 50%. Таке право є в:
- учасників бойових дій (УБД);
- учасників війни;
- пенсіонерів;
- осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;
- громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1 і 2 категорії).
Тим часом нагадаємо, що поліція в Україні штрафує водіїв, які їздять на автомобілях з червоним кольором світлового приладу. Усе тому, що в нашій країні дозволений лише жовтий колір.
Також ми розповідали, що на українських АЗС у 2025 році може змінитися якість бензину. Усе тому, що з 1 травня до пального почнуть додавати біоетанол.
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