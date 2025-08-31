Відео
Нові правила в'їзду для українців — що змінить Латвія з осені

Нові правила в'їзду для українців — що змінить Латвія з осені

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:20
Дві тисячі євро штрафу — за що штрафуватимуть українців у Латвії
Автомобілі під час перетину кордону. Фото: Reuters

З 1 вересня 2025 року у Латвії діятимуть нові правила для громадян, які хочуть перетнути державний кордон. Оновлення стосуватимуться й українців. 

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Детальніше про в'їзд у Латвію з 1 вересня

Як повідомляють журналісти видання LRT, з першого дня осені громадяни, за 48 годин до поїздки, мають заповнити та надати онлайн-анкету, у якій зазначити про:

  • мету;
  • маршрут;
  • місцеперебування у Латвії.

Зазначається, що зміни стосуються українців, які:

  • в’їжджають до Латвії напряму;
  • подорожують транзитом через територію країни;
  • мають тимчасовий захист у ЄС або посвідку на проживання в іншій країні Євросоюзу.

Якщо на кордоні виявиться, що у громадянина немає такої анкети, мандрівника оштрафують на суму до 2 тисяч євро (96,5 тисячі гривень). Штраф випишуть, навіть якщо поїздка є короткостроковою чи транзитною.

Людина, яка подасть анкету, отримає автоматичне підтвердження на електронну пошту. Інших дозволів для в'їзду влада не надаватиме. При цьому перевірити туристів можуть не тільки на кордоні, а й на території Латвії. 

Зміни запроваджують для посилення контролю за в’їздом та підвищення рівня безпеки. Водночас для громадян, які часто відвідують Латвію з особистих або робочих причин, оновлені правила створять додаткові бюрократичні проблеми.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, частина українців у Польщі може залишитися без соціальної допомоги. Йдеться про людей, які не мають роботи. 

Лідер країни Кароль Навроцький пояснив, що програмою "800 Плюс" та безплатними медпослугами повинні користуватися тільки ті громадяни України, які працюють у Польщі на офіційних підставах. 

Натомість глава держави пропонує запровадити більш жорсткі вимоги для отримання польського громадянства. Його пропонують надавати через десять років проживання у країні. 

Нагадаємо, що Кабмін України продовжив надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Відомо, хто отримуватиме гроші від держави до лютого 2026 року. Дізнавайтесь також, за які порушення українців у Німеччині позбавлять виплат.

кордон правила Латвія штраф в'їзд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
