Дві тисячі євро штрафу — за що штрафуватимуть українців у Латвії

Автомобілі під час перетину кордону. Фото: Reuters

З 1 вересня 2025 року у Латвії діятимуть нові правила для громадян, які хочуть перетнути державний кордон. Оновлення стосуватимуться й українців.

Детальніше про в'їзд у Латвію з 1 вересня

Як повідомляють журналісти видання LRT, з першого дня осені громадяни, за 48 годин до поїздки, мають заповнити та надати онлайн-анкету, у якій зазначити про:

мету;

маршрут;

місцеперебування у Латвії.

Зазначається, що зміни стосуються українців, які:

в’їжджають до Латвії напряму;

подорожують транзитом через територію країни;

мають тимчасовий захист у ЄС або посвідку на проживання в іншій країні Євросоюзу.

Якщо на кордоні виявиться, що у громадянина немає такої анкети, мандрівника оштрафують на суму до 2 тисяч євро (96,5 тисячі гривень). Штраф випишуть, навіть якщо поїздка є короткостроковою чи транзитною.

Людина, яка подасть анкету, отримає автоматичне підтвердження на електронну пошту. Інших дозволів для в'їзду влада не надаватиме. При цьому перевірити туристів можуть не тільки на кордоні, а й на території Латвії.

Зміни запроваджують для посилення контролю за в’їздом та підвищення рівня безпеки. Водночас для громадян, які часто відвідують Латвію з особистих або робочих причин, оновлені правила створять додаткові бюрократичні проблеми.

