Штраф до 1,7 тис. грн — за що каратимуть водіїв з листопада

Штраф до 1,7 тис. грн — за що каратимуть водіїв з листопада

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 18:21
Оновлено: 18:21
У Києві та Дніпрі знижують швидкість на дорогах — якими будуть штрафи
Водійка за кермом авто. Фото: Unsplash

З 1 листопада 2025 року на дорогах в Україні зміниться швидкісний режим для автомобілістів. Водії мають звертати увагу на обмеження у двох українських містах, адже за порушення каратимуть штрафами.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Обмеження швидкісного режиму з 1 листопада

Як повідомили у комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху", у Києві швидкість руху на дорогах до 1 квітня обмежуватиметься до позначки у 50 км/на годину. Обмеження діятимуть на таких вулицях у столиці: 

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); 
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака); 
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту); 
  • вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі повідомив, що аналогічні обмеження діятимуть й для водіїв у Дніпрі. 

"Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год", — написав він. 

У місті обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год до 1 квітня діятиме є на таких ділянках:

  • на вулиці Набережна Заводська (окрім ділянок за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулицею Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулицею Фатіми Гафурової (СК Льодова арена та вулицею Метробудівською); 
  • на вулиці Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної); 
  • на шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської); 
  • на шосе Донецьке, від перехрестя з вулицею Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) Дніпро; 
  • на вулиці Сонячна Набережна, від перехрестя з вулицею Любарського до мосту Самарського (за винятком ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін); 
  • на мосту Центральному;
  • на мосту Кайдацькому;
  • на мосту Усть-Самарському.

Штрафи за перевищення швидкісного режиму

Відповідно до статті 122 КУпАП, якщо водій перевищить дозволену швидкість на 20 км/на годину, його оштрафують на 340 гривень. За перевищення на понад 50 км/на годину доведеться заплатити 1,7 тисячі гривень. 

Раніше стало відомо, що в Україні може з’явитися система штрафних балів для водіїв, яких неодноразово помічали на порушенні ПДР. За велику кількість накопичених балів їх можуть позбавити водійського посвідчення. Також ми розповідали, за які порушення українцям в ЄС загрожують штрафи до 30 тисяч євро. Це стосується, зокрема, й водіїв. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
