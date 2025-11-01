В Киеве и Днепре снижают скорость на дорогах — какими будут штрафы

Водитель за рулем авто. Фото: Unsplash

С 1 ноября 2025 года на дорогах в Украине изменится скоростной режим для автомобилистов. Водители должны обращать внимание на ограничения в двух украинских городах, ведь за нарушение будут наказывать штрафами.

Ограничение скоростного режима с 1 ноября

Как сообщили в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения", в Киеве скорость движения на дорогах до 1 апреля будет ограничиваться до отметки в 50 км/час. Ограничения будут действовать на таких улицах в столице:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста).

В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Telegram-канале сообщил, что аналогичные ограничения будут действовать и для водителей в Днепре.

"В соответствии с решением исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч", — написал он.

В городе ограничение скорости с 70 км/час на 50 км/час до 1 апреля будет действовать на таких участках:

на улице Набережная Заводская (кроме участков в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК Ледовая арена и улицей Метростроевской);

на улице Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

на шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

на шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) Днепр;

на улице Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

на мосту Центральном;

на мосту Кайдакском;

на мосту Усть-Самарском.

Штрафы за превышение скоростного режима

В соответствии со статьей 122 КУоАП, если водитель превысит разрешенную скорость на 20 км/час, его оштрафуют на 340 гривен. За превышение более чем на 50 км/час придется заплатить 1,7 тысячи гривен.

Ранее стало известно, что в Украине может появиться система штрафных баллов для водителей, которых неоднократно замечали на нарушении ПДД. За большое количество накопленных баллов их могут лишить водительского удостоверения.