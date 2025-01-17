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Шмыгаль удивил количеством украинцев, получившим зимнюю 1000

17 января 2025 21:58
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Зимняя еПоддержка — сколько украинцев получили 1000 грн
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В рамках государственной программы "Зимова єПідтримка" 8,2 миллиона граждан уже получили по 1000 гривен. Такое количество украинцев свидетельствует о важности этой помощи. 

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 17 января.

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"8,2 миллиона человек уже получили помощь в размере 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка". Количество заявок через "Дію" превысило 10 миллионов. Такие цифры и результаты этой и других программ "Зимней поддержки" демонстрируют свою честность и важность этой инициативы", — отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что государство продолжит "расширять и совершенствовать программы поддержки" в соответствии с потребностями.

Напомним, что украинцы, которые не приняли участие в программе "Зимова єПідтримка", еще могут подавать заявки на выплату 1 тыс. грн до 28 февраля 2025 года. Потратить эти средства можно до конца этого года.

Также финансовую помощь от государства можно использовать только на определенные группы товаров и услуг, в частности образование, транспорт, книги, благотворительность, поддержку ВСУ, лекарства, медицинские услуги, мобильную связь, коммунальные услуги.

Добавим, что украинцы также жалуются, что после подачи заявки на "Зимову єПідтримку" средства так и не появились на счете. Рассказываем, что в таком случае надо делать.

Денис Шмыгаль украинцы финансовая помощь деньги єПідтримка

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