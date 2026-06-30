Щомісячні виплати у 1 800 грн: кому і де гарантують допомогу

Чоловік та жінка старшого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Цього літа у кількох громадах одного з українських регіонів громадяни можуть зареєструватися на екстрену допомогу від представництва БФ Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України" у вигляді щомісячних виплат у 1 800 грн (загалом 10 800 грн). Такий вид фінансової підтримки доступний родинам, які постраждали від війни.

Про те, хто може оформити допомогу від фонду, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому доступні щомісячні виплати у 1 800 грн влітку

Як зазначається, відповідну ініціативу реалізують спільно Карітас, Міжнародна організація з міграції IOM Ukraine та Гуманітарний фонд для України (UHF) у Миколаївському регіоні. Проєкт покликаний забезпечити фінансовою підтримкою жителів області у закритті базових та соціальних життєвих потреб.

Долучитися до проєкту з надання виплат можуть лише родини, що належать до вразливих категорій, які безпосередньо постраждали від агресії РФ.

Його реалізують у таких громадах Миколаївської області для місцевих жителів:

Снігурівській, Горохівській та Широківській територіальній громаді;

а також для переселенців у Первомайському та Вознесенському районах.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови, зможуть оформити виплати від представництва БФ Української Греко-Католицької Церкви "Карітас України".

Згідно з правилами, окрім екстреної допомоги у 10 800, передбаченої на шість місяців, також буде доступна стабілізаційна допомога у розмірі 12 300 грн (по 2 050 грн щомісяця).

Види допомоги. Джерело: Карітас

Такі суми нарахують кожному у домогосподарстві на банківський рахунок заявника (за банківськими реквізитами IBAN) або відправлять одним траншем у відділення "Укрпошти".

Збором даних будуть займатися представники фонду у самих громадах. Про точний час та адреси влада попереджатиме заздалегідь у Viber- або Telegram-групах.

Для реєстрації вимагають наявність таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про дохід (ОК-5/ОК-7);

довідку ВПО;

реквізити банківської карти;

довідку з підтвердженням категорії вразливості.

Усі деталі можна уточнити, звернувшись на гарячу лінію фонду: 0 800 336 734.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може отримати фінансову допомогу у розмірі 10 000 грн на зимовий період. Гроші передбачені для соціально вразливих груп громадян, що проживають у прифронтових та окупованих районах. Зокрема, скористатися можливістю отримати виплати на купівлю дров та вугілля можуть мешканці однієї з громад, які переїхали у Київ або Дніпро.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що цього літа мешканці шести областей мають можливість оформити допомогу на покриття оренди житла. Такий шанс надають "БФ "Право на захист" та УВКБ ООН. Виплати передбачені на шість місяців для переселенців, яких війна змусила виїхати з домівок, та громадян, які повернулись з-за кордону.