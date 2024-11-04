Якими будуть тарифи на електроенергію для українців з 1 листопада 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У листопаді українцям не варто перейматися підвищенням тарифів на електроенергію. В останньому місяці осені тарифи на електрику залишаться без змін, проте підвищення цін на світло може знову відбутись наступного року.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на електроенергію з 1 листопада.

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Востаннє тарифи на електроенергію в Україні підвищили з 1 червня 2024 року: для побутових споживачів електроенергія наразі коштує 4,32 грн за кВт-год. За використання двозонного лічильника нічний тариф становить 2,16 грн за кВт-год. Ці ціни залишаться незмінними до кінця квітня 2025 року.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем зможуть скористатися пільговим тарифом — 2,64 грн за кВт-год за умови, що споживання не перевищить 2000 кВт-год на місяць.

Як виростуть тарифи на світло в Україні

Віим, Національний банк України прогнозує, що у 2025 році комунальні тарифи зростатимуть, і електроенергія не стане винятком. Причини підвищення пов'язані з труднощами енергетичного сектора та дефіцитом державного бюджету.

На думку голови Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, до кінця опалювального сезону або навіть раніше ціна одного кВт-год для населення може зрости до 4,7 грн.

У голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка більш песимістичний прогноз. Експерт вважає, що у наступному році українців очікує підняття тарифів на електроенергію в середньому до 7 гривень.

Нагадаємо, в "Укренерго" спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку. При найгіршому сценарії можуть вводитися графіки відключень світла, які працюватимуть у дві черги.

Раніше ми вже писали, що в Україні наступного року планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.