Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Що зміниться з 1 листопада — якими будуть тарифи на світло arrow

Що зміниться з 1 листопада — якими будуть тарифи на світло

4 листопада 2024 06:02
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якими будуть тарифи на електроенергію для українців з 1 листопада 2024 року
Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У листопаді українцям не варто перейматися підвищенням тарифів на електроенергію. В останньому місяці осені тарифи на електрику залишаться без змін, проте підвищення цін на світло може знову відбутись наступного року.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на електроенергію з 1 листопада.

Читайте також:

Якими будуть тарифи для населення з 1 листопада

Востаннє тарифи на електроенергію в Україні підвищили з 1 червня 2024 року: для побутових споживачів електроенергія наразі коштує 4,32 грн за кВт-год. За використання двозонного лічильника нічний тариф становить 2,16 грн за кВт-год. Ці ціни залишаться незмінними до кінця квітня 2025 року.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем зможуть скористатися пільговим тарифом — 2,64 грн за кВт-год за умови, що споживання не перевищить 2000 кВт-год на місяць.

Як виростуть тарифи на світло в Україні

Віим, Національний банк України прогнозує, що у 2025 році комунальні тарифи зростатимуть, і електроенергія не стане винятком. Причини підвищення пов'язані з труднощами енергетичного сектора та дефіцитом державного бюджету.

На думку голови Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, до кінця опалювального сезону або навіть раніше ціна одного кВт-год для населення може зрости до 4,7 грн.

У голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка більш песимістичний прогноз. Експерт вважає, що у наступному році українців очікує підняття тарифів на електроенергію в середньому до 7 гривень.

Нагадаємо, в "Укренерго" спрогнозували ситуацію з електроенергією взимку. При найгіршому сценарії можуть вводитися графіки відключень світла, які працюватимуть у дві черги.

Раніше ми вже писали, що в Україні наступного року планується підвищення тарифів на опалення, газ та електроенергію. Зростання відбудеться не до ринкового рівня, а лише до рівня, що покриває витрати на їх надання.

Україна тарифи світло комунальні послуги електроенергія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Бронювання — які підприємства можуть зберегти 100% працівників

07:21 Потрібен був ліс для бійців — військового судили за вирубку дерев

07:01 ПриватБанк не захистив кошти клієнта — чоловік втратив 50 тисяч

06:50 Долар та євро знову почали зростання — курс валют на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній — скільки коштує брухт на початку листопада

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

06:30 Ціни на ячмінь — скільки коштує зерно на початку листопада

06:27 Кого складніше за все забирати з полону — Зеленський відповів

06:10 Пенсії можуть заморозити — хто має пройти індентифікацію

06:05 Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком

07:30 Бронювання — які підприємства можуть зберегти 100% працівників

07:21 Потрібен був ліс для бійців — військового судили за вирубку дерев

07:01 ПриватБанк не захистив кошти клієнта — чоловік втратив 50 тисяч

06:50 Долар та євро знову почали зростання — курс валют на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній — скільки коштує брухт на початку листопада

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

06:30 Ціни на ячмінь — скільки коштує зерно на початку листопада

06:27 Кого складніше за все забирати з полону — Зеленський відповів

06:10 Пенсії можуть заморозити — хто має пройти індентифікацію

06:05 Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте