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Что изменится с 1 ноября — какими будут тарифы на свет

4 ноября 2024 06:02
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 ноября 2024 года
Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В ноябре украинцам не стоит беспокоиться о повышении тарифов на электроэнергию. В последнем месяце осени тарифы на электричество останутся без изменений, однако повышение цен на свет может снова произойти в следующем году.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 ноября.

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Последний раз тарифы на электроэнергию в Украине повысили с 1 июня 2024 года: для бытовых потребителей электроэнергия сейчас стоит 4,32 грн за кВт-ч. При использовании двухзонного счетчика ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт-ч. Эти цены останутся неизменными до конца апреля 2025 года.

Кроме того, с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрических отопительных систем смогут воспользоваться льготным тарифом — 2,64 грн за кВт-час при условии, что потребление не превысит 2000 кВт-ч в месяц.

Как вырастут тарифы на свет в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025 году коммунальные тарифы будут расти, и электроэнергия не станет исключением. Причины повышения связаны с трудностями энергетического сектора и дефицитом государственного бюджета.

По мнению главы Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, к концу отопительного сезона или даже раньше цена одного кВт-ч для населения может вырасти до 4,7 грн.

У главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко более пессимистический прогноз. Эксперт считает, что в следующем году украинцев ожидает поднятие тарифов на электроэнергию в среднем до 7 гривен.

Напомним, в "Укрэнерго" спрогнозировали ситуацию с электроэнергией зимой. При самом плохом сценарии могут вводиться графики отключений света, которые будут работать в две очереди.

Ранее мы уже писали, что в Украине на следующий год планируется повышение тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Рост произойдет не до рыночного уровня, а только до уровня, покрывающего расходы на их предоставление.

Украина тарифы свет коммунальные услуги электроэнергия

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