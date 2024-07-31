Якими будуть виплати ВПО в Україні у серпні 2024 року

Відкритий сайт "Дії" на дисплеї ноутбука. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У серпні 2024 року виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені для тих, кому таку допомогу було призначено автоматично. Крім того, допомогу отримають ті, хто подав заяву на продовження виплат.

Новини.LIVE розповідають, хто має право на виплати ВПО.

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Хто отримає виплати ВПО у серпні 2024 року

У серпні продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), як тим, кому допомогу було призначено автоматично, так і тим, хто подав заявки на продовження виплат.

З 1 березня 2024 року тим ВПО, які отримували допомогу протягом одного або двох років, вона була продовжена ще на шість місяців. Допомога перепризначалася особам, які не можуть працювати, доглядають дітей, тяжко хворих, осіб з інвалідністю, а також тих, хто не має доходів або має низькі доходи.

Таким чином, частина ВПО продовжила отримувати виплати автоматично, а решта мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення чи ЦНАПів.

Розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

для інших осіб – 2000 грн.

Нагадаємо, в Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".

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