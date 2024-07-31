Какими будут выплаты ВПЛ в Украине в августе 2024 года

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В августе 2024 года выплаты внутренне перемещенным лицам будут продолжены для тех, кому такая помощь была назначена автоматически. Кроме того, помощь получат те, кто подал заявление на продление выплат.

Новини.LIVE рассказывают, кто имеет право на выплаты ВПЛ.

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Кто получит выплаты ВПЛ в августе 2024 года

В августе продолжатся выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), как тем, кому помощь была назначена автоматически, так и тем, кто подал заявки на продление выплат.

С 1 марта 2024 года тем ВПЛ, которые получали помощь в течение одного или двух лет, она была продлена еще на шесть месяцев. Помощь переназначалась лицам, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, а также теми, кто не имеет доходов или имеет низкие доходы.

Таким образом, часть ВПЛ продолжила получать выплаты автоматически, а остальные должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАПы.

Размер пособия для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;

для других лиц — 2 000 грн.

Напомним, в Украине маломобильным гражданам социальная помощь станет доступнее . Находить безбарьерные локации можно будет с помощью нового цифрового сервиса — "Доступно!".

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.