Какими будут тарифы на газ для украинцев с 1 ноября 2024 года

Платежка за потребленный газ. Фото: Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В ноябре, как и в октябре, на рынке газа для населения будут представлены 9 поставщиков. Пять из них предлагают как фиксированные годовые, так и месячные тарифы, цена которых меняется каждый месяц. Четыре других компании ограничиваются только годовым тарифом.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ с 1 ноября.

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Стоимость газа по годовым тарифам в ноябре варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от поставщика. При этом месячные цены находятся в диапазоне от 8,46 до 19,6 грн. за кубометр.

Большинство украинских домохозяйств (около 98%, что превышает 12 миллионов), получают газ от компании "Нафтогаз Украины" по фиксированному годовому тарифу — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф останется неизменным, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Цена газа в ноябре

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП"

Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2024 г. по 30 апреля 2025 г., цена газа не меняется в течение года): 7,799 грн

Коммерческое предложение (действует в ноябре 2024 года, цена газа может меняться ежемесячно): 9,977 грн

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ"

Базовое годовое предложение: 7,96 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ"

Базовое годовое предложение: 7,96 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД"

Базовое годовое предложение: 7,98 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ"

Базовое годовое предложение: 7,99 грн

Коммерческое предложение: -

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ"

Базовое годовое предложение: 8,20 грн

Коммерческое предложение: 19,60 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)

Базовое годовое предложение: 8,46 грн

Коммерческое предложение: 8,46 грн

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO)

Базовое годовое предложение: 8,46 грн

Коммерческое предложение: 8,46 грн

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светгаз"

Базовое годовое предложение: 9,99 грн

Коммерческое предложение: 16,99 грн

Напомним, в ноябре 2024 года украинцы получат большие размеры жилищных субсидий из-за начала отопительного сезона 2024-2025 годов. Большинству граждан назначат помощь автоматически, однако есть категории, которым нужно будет обратиться за ней лично.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в 2025 году тариф на электроэнергию для населения поднимется до 7 грн/кВт. При этом стоимость газа со временем достигнет 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров.