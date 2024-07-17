Яка ситуація на ринку праці в Україні у липні 2024 року. Де у ветеранам в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Військовий з ноутбуком. Фото: envato.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році ринок праці в Україні значно змінився. Посилена мобілізація, внутрішня і зовнішня міграції, а також активні бойові дії, що тривають третій рік, негативно позначаються на кадрових потребах підприємств і загальному стані компаній. Щобільше, через низькі зарплати багато українців планують звільнятися.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у липні та де ветеранам платять найвищі зарплати.

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Згідно з опитуванням Міністерства економіки, в якому взяли участь 3 175 респондентів з усіх регіонів України, у 2024 році роботодавці, відзначили дефіцит кадрів. Так, 43% опитаних постали перед труднощами під час заповнення вакансій, при цьому пошук кваліфікованих працівників є основною проблемою для 58% респондентів.

Згідно з опитуванням, 42% бізнесів стикаються з необхідністю зовнішнього фінансування, 40% стурбовані безпекою бізнесу, 25% вказують на конкуренцію, а 24% — на проблеми з ланцюжками постачання.

На думку респондентів, мобілізація (67%) та міграційні процеси (54%) є основними причинами нестачі робочої сили Також серед причин нестачі кадрів зазначаються неконкурентні зарплати (36%) та внутрішня міграція (21%).

Роботодавці намагаються заповнити вакансії у різний спосіб, проте 11% з них змушені відмовлятися від замовлень через неможливість набрати персонал.

При цьому 36% опитаних очікують на погіршення ситуації з нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці після завершення війни.

За даними останнього опитування компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), три чверті українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Так, респонденти вказали, що у 2023 році в їхніх компаніях відбулися такі основні зміни:

79% повідомили про підвищення заробітної плати;

46% відзначили збільшення функціонала та найму нових працівників;

36% вказали на збільшення бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;

27% повідомили про підвищення бонусів та преміальних виплат;

10% згадали про скорочення персоналу.

Втім 74% респондентів заявили про дефіцит кадрів, 17% — частково відчувають дефіцит, і лише 7% не відчувають нестачу співробітників. Цей показник значно зріс порівняно з попереднім періодом (55% до осені 2023 року).

У матеріалі Oboz.ua говориться, що шукати персонал роботодавцям стало втричі важче. Багато жінок поїхали за кордон, чоловіки служать у складі ЗСУ, а ті, що залишилися, часто вимагають "необґрунтовані зарплати". Роботодавці змушені підвищувати зарплату.

Згідно зі звітом, Gradus Research, абсолютна більшість українців незадоволена рівнем своєї зарплати. Лише 26% працюючих в Україні задоволені своєю роботою: з них 4% "повністю задоволені" та 22% "задоволені". Рік тому цей показник був вищим на 8 процентних пунктів. Найбільша частка респондентів (37%) висловили невдоволення своєю роботою, з яких 10% "категорично незадоволені" та 27% "невдоволені".

Найбільше незадоволених своєю роботою проживає у східних регіонах України (51%), а найменше – у Києві (34%). Основними чинниками задоволеності є дружня атмосфера на роботі (40%), відносини з керівництвом (30%) та умови праці (29%). Проте найбільше українців непокоїть їхній дохід: 56% вважають його недостатнім, а 26% — категорично недостатнім. У результаті 82% українців незадоволені своїми заробітками.

Середня зарплата, яка влаштувала б українців, становить 32 404 грн на місяць, що на 75% вище за поточну середню зарплату респондентів, що дорівнює 18 464 грн. Низькі зарплати, відсутність перспектив кар'єрного зростання та погані умови праці — ключові причини бажання українців звільнитися.

Де у фінансовій сфері в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій для ветеранів, у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію щодо вакансій і рівнів оплати ми брали на Work.ua.

Network engineer

Перша вакансія у нашому списку. Компанія Fotbo, що займається розробкою та впровадженням мережевих технологій, шукає кваліфікованого спеціаліста з глибокими знаннями в цій галузі та значним досвідом у системному адмініструванні.

До основних обов'язків фахівця буде входити управління серверами на базі Linux та мережевою інфраструктурою в дата-центрі. Також буде потрібно розробляти скрипти мовами на Python і Bash, для автоматизації рутинних завдань і процесів.

Фахівець налаштовуватиме і керуватиме інфраструктурою за допомогою Ansible, а також займатиметься управлінням мережами OpenStack та SDN, і системами OPNsense (pfSense), Arista та Mikrotik.

Шукачу будуть потрібні навички в галузі впровадження кращих практик управління, контролю та моніторингу мережної інфраструктури, знання WAN, LAN, TCP/IP, міжмережевих екранів, маршрутизаторів та комутаторів, а також уміння усувати проблеми, пов'язані з цими пристроями.

Спеціаліст повинен мати глибоке розуміння моделі OSI, протоколів L2, таких як STP, VTP, LACP, 802.1Q, та протоколів L3, включаючи маршрутизацію IPv4/IPv6 та протоколів маршрутизації, таких як OSPF, EIGRP, IS-IS.

Крім того, необхідні знання протоколів тунелювання та накладання, таких як IPsec, GRE, MPLS, OpenVPN, Wireguard, LISP, VXLAN та NVGRE. Також важливо добре знання BGP, CARP, VRRP, сучасних рішень мережевої безпеки та сучасних мережевих технологій центрів обробки даних.

Зарплатня:120 000 грн.

Вакансія на посаду Network engineer. Фото: Work.ua

Head of marketing

Компанія, основним напрямком діяльності якої є e-commerce, шукає керівника команди медіабаїнгу, який протягом кількох місяців може зрости до позиції керівника відділу маркетингу. Новий співробітник працюватиме з командою медіабаєрів, орієнтуючись на ринки Казахстану та України.

Ідеальний кандидат повинен мати загальний досвід роботи у медіабаїнгу, маркетингу чи суміжних сферах не менше двох років, а також досвід роботи у сфері e-commerce від шести місяців. Досвід керування командою також важливий.

Основні обов'язки включають допомогу команді із запуском рекламних кампаній, контроль та аналіз її роботи, мотивацію команди для досягнення ключових показників ефективності, тестування нових категорій товарів та контроль масштабування рекламних кампаній.

Також знадобиться створення нових маркетингових кампаній, реалізація експериментів та нових ідей з додатковими джерелами трафіку. Необхідно буде займатися збором статистики рекламних кампаній команди з витрат, прибутку та ефективності роботи відділу.

Зарплатня:120 000 грн.

Вакансія на посаду Head of marketing. Фото: Work.ua

Керівник IT-відділу

Наступна компанія шукає керівника IT-відділу. Спеціаліст повинен мати досвід роботи на аналогічній посаді не менше трьох років. Також важливе розуміння роздрібної торгівлі та досвід у будівництві IT бізнес-процесів.

Кандидат повинен володіти знанням бухгалтерського обліку та конфігурацій 1С, а також розумінням мережевих та хмарних технологій, серверних систем та заходів у мережі та на серверах. Досвід у побудові та розвитку команди також необхідний.

Основні обов'язки включають управління командою IT фахівців, до якої входять системні адміністратори та розробники 1С. Фахівець координуватиме впровадження IT-проектів, підтримуватиме та розвиватиме IT-інфраструктуру, керуватиме бюджетом, підтримуватиме та розвиватиме системи на базі 1С.

Крім того, він автоматизуватиме бізнес-процеси, забезпечуватиме безперебійну роботу IT-сервісів компанії, взаємодіятиме з зовнішніми підрядниками з питань впровадження IT-проєктів, надання IT-послуг, закупівлі обладнання та програмного забезпечення. Також буде потрібно виконувати стратегічне планування та організовувати роботу відділу.

Зарплатня: 100 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду керівника IT-відділу. Фото: Work.ua

React.js, Next.js Developer For Web3 Project

Агентство з розробки програмного забезпечення Cytric, орієнтоване на сферу Web3 та Blockchain шукає розробника для Web3 Project.

У ролі розробника React/Next у Cytric необхідно буде займатися створенням та підтримкою вебдодатків з використанням React, Next.js, ethers.js та Tailwind CSS. Завдання включають створення високоякісних вебдодатків, впровадження складних станів користувача, інтеграції API й взаємодію зі смартконтрактами.

Зарплатня: 100 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду React.js, Next.js Developer For Web3 Project. Фото: Work.ua

SEO manager

Компанія MyAssignment.live шукає досвідченого менеджера SEO. Основна задача посади полягає у розробці та реалізації стратегій пошукової оптимізації, спрямованих на підвищення видимості вебресурсів компанії у пошукових системах.

Кандидат повинен володіти досвідом роботи в SEO не менше 1 року, глибокими знаннями методів та інструментів SEO, вмінням аналізувати дані для оптимізації та гарним володінням англійською мовою. Комунікабельність та здатність ефективно працювати в команді також є важливими вимогами.

Основними обов'язками також будуть розробка та впровадження SEO-стратегій, аналіз ефективності та внесення коригувань, пошук нових можливостей для покращення показників SEO та співробітництво з іншими відділами для досягнення спільних цілей компанії.

Зарплатня: 70 000 — 210 000 грн.

Вакансія на посаду SEO manager. Фото: Work.ua

Нагадаємо, українкам допоможуть з роботою. Мова йде про проєкт Mom, work!, який спрямований для допомоги з пошуком роботи жінкам.

Також ми писали, як змінився ринок праці України влітку. Згідно з цими даними, на початку літа зросла кількість пропозицій роботи одразу в кількох областях.