Робота в Україні — на яких фахівців зріс попит влітку 2024 року

Як змінився ринок праці України влітку — кого шукають та які зарплати
Український ринок праці змінився влітку 2024 року. У деяких областях спостерігалось зниження кількості вакансій, а в деяких — попит на кваліфікованих спеціалістів зріс.
Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.
Де і кого шукають роботодавці влітку 2024 року
Згідно з цими даними, на початку літа зросла кількість пропозицій роботи одразу в кількох областях. А саме:
- в Івано-Франківській — на 5%;
- у Хмельницькій — на 2%;
- в Черкаській — на 2%;
- у Миколаївській — на 2%.
Зокрема, завдяки такому зростанню Івано-Франківщина потрапила до пʼятірки регіонів-лідерів за кількістю вакансій, витіснивши звідти прифронтову Харківську область, де кількість пропозицій роботи скоротилась на 7%. Окрім того, поменшало вакансій в таких областях:
- в Одеській — на 3%;
- у Київській — на 3%;
- у Львівській — на 1%.
Найбільше зросло число вакансій для юристів, освітян і фахівців у Сили оборони.
Які зарплати пропонують українцям влітку
Примітно те, що з лютого цього року розмір середньої заробітної плати в країні не змінювався і становив 20 тисяч гривень. У червні ж позначка зсунулась у бік підвищення на 2,5%, до 20,5 тис. гривень. Однак такий приріст забезпечило збільшення вакансій від Сил оборони, тоді як у цивільних професіях розмір середньої зарплатні не змінився.
Найбільш значне зростання середніх зарплат у червні до травня зафіксували в таких категоріях:
- "Охорона, безпека" — до 41 тис. гривень, на 9%;
- "Сільське господарство, агробізнес" — 22,5 тис. гривень, на 5%;
- "Продаж, закупівля" — 27 тис. гривень, на 4%;
- "Фінанси, банк" — 18 тис. гривень, на 3%;
- "Сфера обслуговування" — 18,5 тис. гривень, на 3%;
- "Бухгалтерія, аудит" — 19 тис. гривень, на 3%;
- "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 19 тис. гривень, на 3%.
На початку літа найвища середня зарплата (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) була у таких фахівців:
- водій-міжнародник, медіабайер — 50 тис. гривень;
- висотник, рихтувальник — 42,5 тис. гривень;
- зубний технік, рієлтор, тонувальник — 40 тис. гривень;
- автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер — 37,5 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.
Також ми писали, що українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
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