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Як змінився ринок праці України влітку — кого шукають та які зарплати

9 липня 2024 14:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — на яких фахівців зріс попит влітку 2024 року
Працівник на підприємстві. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Український ринок праці змінився влітку 2024 року. У деяких областях спостерігалось зниження кількості вакансій, а в деяких — попит на кваліфікованих спеціалістів зріс.

Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

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Згідно з цими даними, на початку літа зросла кількість пропозицій роботи одразу в кількох областях. А саме:

  • в Івано-Франківській — на 5%;
  • у Хмельницькій — на 2%;
  • в Черкаській — на 2%;
  • у Миколаївській — на 2%.

 

вакансії робота 2024
Джерело: Work.ua

Зокрема, завдяки такому зростанню Івано-Франківщина потрапила до пʼятірки регіонів-лідерів за кількістю вакансій, витіснивши звідти прифронтову Харківську область, де кількість пропозицій роботи скоротилась на 7%. Окрім того, поменшало вакансій в таких областях:

  • в Одеській — на 3%;
  • у Київській — на 3%;
  • у Львівській — на 1%.

 

вакансії робота 2024
Джерело: Work.ua

Найбільше зросло число вакансій для юристів, освітян і фахівців у Сили оборони.

 

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Джерело: Work.ua

Які зарплати пропонують українцям влітку

Примітно те, що з лютого цього року розмір середньої заробітної плати в країні не змінювався і становив 20 тисяч гривень. У червні ж позначка зсунулась у бік підвищення на 2,5%, до 20,5 тис. гривень. Однак такий приріст забезпечило збільшення вакансій від Сил оборони, тоді як у  цивільних професіях розмір середньої зарплатні не змінився.

Найбільш значне зростання середніх зарплат у червні до травня зафіксували в таких категоріях:

  •  "Охорона, безпека" — до 41 тис. гривень, на 9%;
  • "Сільське господарство, агробізнес" — 22,5 тис. гривень, на 5%;
  • "Продаж, закупівля" — 27 тис. гривень, на 4%;
  • "Фінанси, банк" — 18 тис. гривень, на 3%;
  • "Сфера обслуговування" — 18,5 тис. гривень, на 3%;
  • "Бухгалтерія, аудит" — 19 тис. гривень, на 3%;
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 19 тис. гривень, на 3%.

На початку літа найвища середня зарплата (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) була у таких фахівців:

  • водій-міжнародник, медіабайер — 50 тис. гривень;
  • висотник, рихтувальник — 42,5 тис. гривень;
  • зубний технік, рієлтор, тонувальник — 40 тис. гривень;
  • автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер — 37,5 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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