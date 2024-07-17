Какова ситуация на рынке труда в Украине в июле 2024 года? Где у ветеранов в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Военный с ноутбуком. Фото: envato.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году рынок труда в Украине значительно изменился. Усиленная мобилизация, внутренняя и внешняя миграции, а также продолжающиеся третий год активные боевые действия негативно сказываются на кадровых потребностях предприятий и общем состоянии компаний. Более того, из-за низких зарплат многие украинцы планируют увольняться.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июле и где ветеранам платят самые высокие зарплаты.

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Что происходит на рынке труда в Украине

Согласно опросу Министерства экономики, в котором приняли участие 3 175 респондентов из всех регионов Украины, в 2024 году работодатели отметили дефицит кадров. Так, у 43% опрошенных возникли трудности при заполнении вакансий, при этом поиск квалифицированных работников является основной проблемой для 58% респондентов.

Согласно опросу, 42% бизнесов сталкиваются с необходимостью внешнего финансирования, 40% озабочены безопасностью бизнеса, 25% указывают на конкуренцию, а 24% — на проблемы с цепочками снабжения.

По мнению респондентов, мобилизация (67%) и миграционные процессы (54%) являются основными причинами нехватки рабочей силы. Среди причин нехватки кадров указываются неконкурентные зарплаты (36%) и внутренняя миграция (21%).

Работодатели пытаются заполнить вакансии разными способами, однако 11% из них вынуждены отказываться от заказов из-за невозможности набрать персонал.

При этом 36% опрошенных ожидают ухудшения ситуации с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда после завершения войны.

По данным последнего опроса компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), три четверти украинских работодателей испытывают дефицит кадров. Так, респонденты указали, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

79% сообщили о повышении заработной платы;

46% отметили увеличение функционала и найма новых работников;

36% указали на увеличение бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;

27% сообщили о повышении бонусов и премиальных выплат;

10% упомянули о сокращении персонала.

Впрочем, 74% респондентов заявили о дефиците кадров, 17% — частично испытывают дефицит, и только 7% не испытывают недостатка сотрудников. Этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим периодом (55% к осени 2023 г.).

В материале Oboz.ua говорится, что искать персонал работодателям стало втрое тяжелее. Многие женщины уехали за границу, мужчины служат в составе ВСУ, а оставшиеся часто требуют "необоснованные зарплаты". Работодатели вынуждены повышать зарплату.

Согласно отчету Gradus Research, абсолютное большинство украинцев недовольно уровнем своей зарплаты. Только 26% работающих в Украине удовлетворены своей работой: из них 4% "полностью удовлетворены" и 22% "удовлетворены". Год назад этот показатель был выше на 8 процентных пунктов. Наибольшая доля респондентов (37%) выразили недовольство своей работой, из которых 10% "категорически недовольны" и 27% "неудовлетворены".

Больше всего недовольных своей работой проживает в восточных регионах Украины (51%), а меньше всего – в Киеве (34%). Основными факторами удовлетворенности являются дружеская атмосфера на работе (40%), отношения с руководством (30%) и условия труда (29%). Однако больше украинцев беспокоит их доход: 56% считают его недостаточным, а 26% — категорически недостаточным. В результате 82% украинцев недовольны своими заработками.

Средняя зарплата, которая устроила бы украинцев, составляет 32 404 грн в месяц, что на 75% выше текущей средней зарплаты респондентов, равной 18 464 грн. Низкие зарплаты, отсутствие перспектив карьерного роста и плохие условия труда — ключевые причины желания украинцев уволиться.

Где в финансовой сфере в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий для ветеранов, у которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию о вакансиях и уровнях оплаты мы брали на Work.ua.

Network engineer

Первая вакансия в нашем списке. Компания Fotbo, занимающаяся разработкой и внедрением сетевых технологий, ищет квалифицированного специалиста с глубокими знаниями в этой области и значительным опытом системного администрирования.

В основные обязанности специалиста будет входить управление серверами на базе Linux и сетевой инфраструктурой в дата-центре. Также потребуется разрабатывать скрипты на языках на Python и Bash, для автоматизации рутинных задач и процессов.

Специалист будет настраивать и управлять инфраструктурой с помощью Ansible, а также будет заниматься управлением сетями OpenStack и SDN и системами OPNsense (pfSense), Arista и Mikrotik.

Соискателям нужны навыки в области внедрения лучших практик управления, контроля и мониторинга сетевой инфраструктуры, знания WAN, LAN, TCP/IP, межсетевых экранов, маршрутизаторов и коммутаторов, а также умение устранять проблемы, связанные с этими устройствами.

Специалист должен иметь глубокое понимание моделей OSI, протоколов L2, таких, как STP, VTP, LACP, 802.1Q, и протоколов L3, включая маршрутизацию IPv4/IPv6 и протоколов маршрутизации, таких как OSPF, EIGRP, IS-IS.

Кроме того, необходимы знания протоколов туннелирования и наложения, такие как IPsec, GRE, MPLS, OpenVPN, Wireguard, LISP, VXLAN и NVGRE. Также важно хорошее знание BGP, CARP, VRRP, современных решений сетевой безопасности и современных сетевых технологий центров обработки данных.

Зарплата:120 000 грн.

Вакансия в должность Network engineer. Фото: Work.ua

Head of marketing

Компания, основным направлением деятельности которой является e-commerce, ищет руководителя команды медиабаинга, который в течение нескольких месяцев может возрасти до руководителя отдела маркетинга. Новый сотрудник будет работать с командой медиабаеров, ориентируясь на рынки Казахстана и Украины.

Идеальный кандидат должен иметь общий опыт работы в медиабаинге, маркетинге или смежных областях не менее двух лет, а также опыт работы в сфере e-commerce от шести месяцев. Опыт управления командой также важен.

Основные обязанности включают помощь команде с запуском рекламных кампаний, контроль и анализ работы, мотивацию команды для достижения ключевых показателей эффективности, тестирование новых категорий товаров и контроль масштабирования рекламных кампаний.

Также потребуется создание новых маркетинговых кампаний, реализация экспериментов и новых идей с дополнительными источниками трафика. Нужно будет заниматься сбором статистики рекламных кампаний команды по затратам, прибыли и эффективности работы отдела.

Зарплата:120 000 грн.

Вакансия на должность Head of marketing. Фото: Work.ua

Руководитель IT-отдела

Следующая компания ищет руководителя IT-отдела. Специалист должен иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет. Также важно понимание розничной торговли и опыт в строительстве бизнес-процессов IT.

Кандидат должен владеть знанием бухгалтерского учета и конфигураций 1С, а также пониманием сетевых и облачных технологий, серверных систем и мероприятий в сети и серверах. Опыт в построении и развитии команды также необходим.

Основные обязанности включают в себя управление командой IT специалистов, в которую входят системные администраторы и разработчики 1С. Специалист будет координировать внедрение IT-проектов, поддерживать и развивать IT-инфраструктуру, управлять бюджетом, поддерживать и развивать системы на базе 1С.

Кроме того, он будет автоматизировать бизнес-процессы, обеспечивать бесперебойную работу IT-сервисов компании, взаимодействовать с внешними подрядчиками по внедрению IT-проектов, предоставлению IT-услуг, закупке оборудования и программного обеспечения. Также потребуется выполнять стратегическое планирование и организовывать работу отдела.

Зарплата: 100 000 — 150 000 грн.

Вакансия руководителем IT-отдела. Фото: Work.ua

React.js, Next.js Разработка для Web3 Project

Агентство по разработке программного обеспечения Cytric, ориентированное на сферу Web3 и Blockchain, ищет разработчика для Web3 Project.

В качестве разработчика React/Next в Cytric необходимо будет заниматься созданием и поддержкой веб-приложений с использованием React, Next.js, ethers.js и Tailwind CSS. Задания включают создание высококачественных веб-приложений, внедрение сложных пользовательских состояний, интеграции API и взаимодействие со смартконтрактами.

Зарплата: 100 000 - 150 000 грн.

Работа на должность React.js, Next.js Developer For Web3 Project. Фото: Work.ua

SEO manager

Компания MyAssignment.live ищет опытного менеджера SEO. Основная задача должности состоит в разработке и реализации стратегий поисковой оптимизации, направленных на повышение видимости веб-ресурсов компании в поисковых системах.

Кандидат должен обладать опытом работы в SEO не менее 1 года, глубокими знаниями методов и инструментов SEO, умением анализировать данные по оптимизации и хорошим владением английским языком. Коммуникабельность и способность эффективно работать в команде также важны.

Основными обязанностями будут также разработка и внедрение SEO-стратегий, анализ эффективности и внесения корректировок, поиск новых возможностей для улучшения показателей SEO и сотрудничество с другими отделами для достижения общих целей компании.

Зарплата: 70 000 — 210 000 грн.

Вакансия на должность SEO manager. Фото: Work.ua

Напомним, украинкам помогут с работой. Речь идет о проекте Mom, work!, который направлен на помощь с поиском работы женщинам.

Также мы писали, как изменился рынок труда Украины летом. Согласно этим данным, в начале лета выросло количество предложений работы сразу в нескольких областях.