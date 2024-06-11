Вакансії, зарплати та тенденції на ринку праці України у травні 2024 року

Працівники на зібранні в офісі. Фото: onedio.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок праці у травні характеризувався значним зниженням кількості претендентів і слабким рівнем конкуренції за робочі місця. Водночас роботодавці продовжували активно розміщувати вакансії, не знижуючи своєї активності.

Про це йдеться у звіті порталу із пошуку роботи Work.ua.

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Як зазначається, основною тенденцією українського ринку праці у травні був дефіцит кадрів. Кількість кандидатів продовжує зменшуватись, а конкуренція за вакансії знижується.

При цьому роботодавці розмістили рекордну кількість вакансій із початку повномасштабного вторгнення. Крім того, щоб подолати дефіцит кадрів, роботодавці все частіше пропонують роботу пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Так, у травні на Work.ua було розміщено 113 016 вакансій. Це на 2% більше, ніж у квітні. Таким чином, ринок праці третій місяць поспіль перевищує позначку 100 000 вакансій. Також другий місяць поспіль фіксується рекордна кількість пропозицій роботи з початку повномасштабного вторгнення.

Динаміка вакансій з січня 2022 року до травня 2024 року. Фото: Work.ua

У травні найбільший приріст вакансій спостерігався в Івано-Франківській, Черкаській та Запорізькій областях (+3%), а також у Сумській та Київській областях (+2%). В Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях кількість вакансій збільшилась лише на 1%. А от на Львівщині кількість вакансій, навпаки, скоротилася менш ніж на 1%.

Які вакансії популярні в Україні

У травні категорія "Сфера обслуговування" знову зайняла перше місце за кількістю вакансій — 21 092. Це на 3% більше у порівнянні з квітнем. Проте, загалом, динаміка у категоріях із десятки лідерів була нерівномірною, і в деяких із них кількість вакансій зменшилася.

"Робочі спеціальності, виробництво" — 19 271 вакансія (+1% до квітня);

"Продаж, закупівля" — 14 179 (-2%);

"Роздрібна торгівля" — 13 628, (+2%);

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11 903 (+3)%;

"Логістика, склад, ЗЕД" — 11 297 (+5%);

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9 767 (-0,5)%;

"Транспорт, автобізнес" — 9 169 (+2%);

"Медицина, фармацевтика" — 7 775 (+1%);

"Бухгалтерія, аудит" — 7 710 (-0,2%.)

У травні категорія "Управління персоналом, HR" показала приріст вакансій. Як зазначають аналітики, це може вказувати на те, що роботодавці шукають фахівців за наймом навіть перед початком літа, яке традиційно вважається низьким сезоном на ринку праці. Ймовірно, дефіцит кадрів змушує компанії продовжувати процеси рекрутингу і в літній період.

Також спостерігається збільшення кількості вакансій у категоріях "Сфера обслуговування", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" та "Будівництво, архітектура", що є характерним для літнього сезону.

Ще одна сезонна тенденція — зростання кількості вакансій для студентів (+6% до квітня) та людей без досвіду (+4%). Аналітика показує, що дефіцит кадрів спонукає роботодавців бути більш гнучкими та розширювати свої погляди на ринок праці. Тому вони все частіше пропонують вакансії ветеранам (+14%), людям з інвалідністю (+11%) та пенсіонерам (+19%).

Водночас кількість віддалених вакансій та пропозицій роботи, які вимагають знання англійської мови, у травні практично не змінилася.

Категорії з найбільшим приростом вакансій у травні проти квітня. Фото: Work.ua

Падіння конкуренції на ринку праці України

У травні на сайті Work.ua претенденти оновили або створили 304 378 резюме, що на 5% менше, ніж у квітні. Водночас кількість пропозицій роботи збільшилась, що знову призвело до зниження конкуренції за робочі місця.

Як зазначають аналітики така негативна тенденція продовжується вже п'ять місяців. Ба більше, середній рівень конкуренції за вакансію у травні був найнижчим із січня 2021 року.

Динаміка конкуренції на ринку праці в Україні. Фото: Work.ua

Конкуренція за дистанційні посади традиційно залишається найвищою, хоча кількість відгуків тут також поступово зменшується.

Загальний спад конкуренції дещо знизив напруженість в IT-сфері: конкуренція за найбільш популярні посади (Front-end програміст, верстальник, вебдизайнер, тестувальник) зменшилася, хоча вона все ще в 10-20 разів вища за середню. Також висока конкуренція зберігається за творчі та digital-посади, такі як кіносценарист, кастинг-менеджер, копірайтер, адміністратор інтернет-магазину та контент-фахівець.

Як змінився рівень зарплат на ринку праці в Україні

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 грн, залишаючись на цьому рівні вже чотири місяці поспіль. Серед областей-лідерів лише на Дніпропетровщині середні зарплати зросли, досягнувши 19 500 грн (+500 грн до квітня).

При докладнішому аналізі категорій спостерігаються певні коливання у рівні зарплат. Наприклад, середня зарплата у категорії "Страхування" другий місяць поспіль знижується та наразі складає 23 500 грн (-5%).

В яких категоріях зросла зарплатня:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 40 000 грн (+10% до квітня);

"Охорона, безпека" — 37 500 грн (+7%);

"Будівництво, архітектура" — 25 000 грн (+6%);

"Дизайн, творчість" — 21 000 грн (+5%);

"Культура, музика, шоубізнес" — 21 000 грн (+5%);

"Сільське господарство, агробізнес" — 21 500 грн (+5%);

"Продаж, закупівля" — 26 000 грн, (+4%);

"Фінанси, банк" — 17 500 грн (+4%).

У травні найвищі середні зарплати, за винятком керівних посад та сфери IT, пропонувалися спеціалістам у Силах оборони України — у середньому 70 000 грн.

Серед цивільних професій найвищі зарплати були у медіабаєрів (50 000 грн), водіїв-міжнародників (47 500 грн), рихтівників (42 500 грн), ендодонтистів та рієлторів (40 000 грн), арматурників (37 500 грн), бізнес- (35 500 грн) та медіапродюсерів (35 300 грн).

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