Вакансии, зарплаты и тенденции на рынке труда Украины в мае 2024 года

Сотрудники на собрании в офисе. Фото: medium.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок труда в мае характеризовался значительным понижением количества претендентов и слабым уровнем конкуренции за рабочие места. В то же время работодатели продолжали активно размещать вакансии, не снижая своей активности.

Об этом говорится в отчете портала по поиску работы Work.ua.

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Как отмечается, основной тенденцией украинского рынка труда в мае являлся дефицит кадров. Количество кандидатов продолжает уменьшаться, а конкуренция за вакансии снижается.

При этом работодатели разместили рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, чтобы справиться с дефицитом кадров, работодатели все чаще предлагают работу пенсионерам и людям с инвалидностью.

Так, в мае на Work.ua было размещено 113 016 вакансий. Это на 2% больше, чем в апреле. Таким образом, рынок труда третий месяц подряд превышает отметку в 100 000 вакансий. Также второй месяц фиксируется рекордное количество предложений работы с начала полномасштабного вторжения.

Динамика вакансий с января 2022 года по май 2024 года. Фото: Work.ua

В мае самый большой прирост вакансий наблюдался в Ивано-Франковской, Черкасской и Запорожской областях (+3%), а также в Сумской и Киевской областях (+2%). В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях количество вакансий увеличилось всего на 1%. А вот на Львовщине количество вакансий, напротив, сократилось менее чем на 1%.

Какие вакансии популярны в Украине

В мае категория "Сфера обслуживания" снова заняла первое место по количеству вакансий — 21 092. Это на 3% больше по сравнению с апрелем. Тем не менее динамика в категориях из десятки лидеров была неравномерной, и в некоторых из них количество вакансий уменьшилось.

"Рабочие специальности, производство" — 19 271 вакансия (+1% к апрелю);

"Продажа, закупка" — 14 179 (-2%);

"Розничная торговля" — 13 628, (+2%);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 11 903 (+3)%;

"Логистика, состав, ВЭД" — 11 297 (+5%);

"Администрация, руководство среднего звена" — 9 767 (-0,5)%;

"Транспорт, автобизнес" — 9 169 (+2%);

"Медицина, фармацевтика" — 7 775 (+1%);

"Бухгалтерия, аудит" — 7 710 (-0,2%.)

В мае категория "Управление персоналом, HR" показала прирост вакансий. Как отмечают аналитики, это может указывать на то, что работодатели ищут специалистов по найму даже перед началом лета, традиционно считающегося низким сезоном на рынке труда. Вероятно, дефицит кадров заставляет компании продолжать процессы рекрутинга и в летний период.

Также наблюдается увеличение количества вакансий в категориях "Сфера обслуживания", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и "Строительство, архитектура", что характерно для летнего сезона.

Еще одна сезонная тенденция — рост количества вакансий для студентов (+6% к апрелю) и людей без опыта (+4%). Аналитика показывает, что дефицит кадров побуждает работодателей быть более гибкими и расширять свои взгляды на рынок труда. Поэтому они все чаще предлагают вакансии ветеранам (14%), людям с инвалидностью (11%) и пенсионерам (19%).

В то же время, количество удаленных вакансий и предложений работы, требующих знания английского языка, в мае практически не изменилось.

Категории с самым большим приростом вакансий в мае против апреля. Фото: Work.ua

Падение конкуренции на рынке труда Украины

В мае на сайте Work.ua претенденты обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше, чем в апреле. В то же время, количество предложений работы увеличилось, что вновь привело к снижению конкуренции за рабочие места.

Как отмечают аналитики, такая негативная тенденция продолжается уже пять месяцев. Более того, средний уровень конкуренции за вакансию в мае был самым низким с января 2021 года.

Динамика конкуренции на рынке труда в Украине. Фото: Work.ua

Конкуренция за дистанционные должности традиционно остается самой высокой, хотя количество отзывов здесь также постепенно уменьшается.

Общий спад конкуренции несколько снизил напряженность в IT-сфере: конкуренция за наиболее популярные должности (Front-end программист, верстальщик, веб-дизайнер, тестировщик) уменьшилась, хотя она все еще в 10-20 раз выше средней. Также высокая конкуренция сохраняется за творческие и digital-должности, такие, как киносценарист, кастинг-менеджер, копирайтеры, администратор интернет-магазина и контент-специалист.

Как изменился уровень зарплат на рынке труда в Украине

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн, оставаясь на этом уровне уже четыре месяца. Среди областей-лидеров только на Днепропетровщине средние зарплаты выросли, достигнув 19500 грн (+500 грн до апреля).

При более подробном анализе категорий наблюдаются определенные колебания на уровне зарплат. Например, средняя зарплата в категории "Страхование" второй месяц подряд снижается и составляет 23 500 грн (-5%).

В каких категориях выросла зарплата:

"Топ менеджмент, руководство высшего звена" — 40 000 грн (+10% к апрелю);

"Охрана, безопасность" — 37 500 грн (+7%);

"Строительство, архитектура" — 25 000 грн (+6%);

"Дизайн, творчество" — 21 000 грн (+5%);

"Культура, музыка, шоу-бизнес" — 21 000 грн (+5%);

"Сельское хозяйство, агробизнес" — 21 500 грн (+5%);

"Продажа, закупка" — 26 000 грн, (+4%);

"Финансы, банк" — 17 500 грн (+4%).

В мае самые высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей и сферы IT, предлагались специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн.

Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты были у медиабаеров (50 000 грн), водителей-международников (47 500 грн), рихтовщиков (42 500 грн), эндодонтистов и риэлторов (40 000 грн), арматурщиков (37 500 грн), бизнес- (3 500 грн) и медиа продюсеров (35300 грн).

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