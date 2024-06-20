Выплаты ВПЛ — Минфин оценил, хватит ли средств в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году в государственном бюджете на финансирование социальных выплат заложено 136,5 млрд гривен для почти 5 млн получателей. В частности, известно, что будет с выплатами для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), количество которых в этом году существенно сократили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Выплаты для переселенцев в 2024 году

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в этом году, несмотря на вызовы для финансовой системы, правительство планирует сохранить все расходы для внутренних переселенцев.

В частности, из суммы в 136,5 млрд гривен на помощь для проживания ВПЛ намерены выделить 57,6 млрд гривен. Сумма больше почти в 20 раз против расходов до полномасштабной войны. Деньги будут направлены на поддержку переселенцев, число которых по сравнению с 2021-м возросло в 11 раз.

Так, количество получателей соцвыплат по сравнению с довоенным периодом повысилось на 40% — с 3,6 млн до почти 5 млн граждан.

"Минфин совместно с Правительством ежедневно работают над поддержкой наших граждан и их социальной защитой. Это подтверждают объемы расходов, которые вторые по объему после расходов на оборону. По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и составляют более 470 млрд гривен", — сообщил чиновник.

Он отметил, что и как в 2023 году выплаты всех социальных и гуманитарных расходов в этом году будут происходить за счет внешнего финансирования. В связи с этим международная помощь продолжает быть критически важной для страны во время полномасштабной войны.

Кабинет министров по социальным расходам обеспечивает выполнение плановых показателей стопроцентно — профинансировано уже 243,2 млрд гривен, добавил Ермоличев.

Внутренне перемещенным лицам выплачивают такую ​​помощь на проживание:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

для других лиц — 2000 гривен.

Денежные средства перечисляют дважды 15 и 28 числа каждого месяца.

С марта 2024 года право на выплаты потеряли много граждан. Помощь оставили только для нескольких незащищенных категорий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине несколько категорий граждан в конце лета 2024 получат денежную помощь. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Также мы писали, что Кабмин принял постановление о нововведениях в назначении денежной помощи военным. Документ отвечает всем изменениям в законы, принятые Верховной Радой относительно изменений в назначении денежной помощи в случае гибели или ранения военного Вооруженных сил.