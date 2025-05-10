Штраф за багаття — скільки доведеться заплатити українцям у 2025 році

Чоловік смажить шашлики. Фото: УНІАН

З настанням теплої пори року українці усе частіше відпочивають на природі. Особливо люди полюбляють збиратися великою компанією та йдуть смажити шашлики, хоча за це їх можуть оштрафувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка відповідальність загрожує громадянам, якщо вони порушуватимуть правила смаження м'яса на природі.

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Шашлик на природі — чому можуть оштрафувати

Через повномасштабну війну з РФ деякі місця на природі в Україні досі є небезпечними для відпочивальників. Тому відвідувати ліси та зелені насадження зараз небажано. Також в Україні вже розпочався пожежонебезпечний період, тож спеціалісти визначили місця, де можна відпочивати без обмежень. Так, смажити шашлики, як зазначено у Кодексі України про адміністративні правопорушення, заборонено:

поблизу водойм (на відстані ближче ніж 30 м);

в лісах та лісосмугах (особливо в пожежонебезпечний період);

в парках, скверах, тобто у межах населених пунктів та в громадських місцях;

на природно-заповідній території.

Який штраф за смаження шашлику на природі

Скільки доведеться заплатити порушникам, залежить від місця порушення, а також від статті адміністративного кодексу. Якщо розвести багаття у лісі — це штраф від 1 530 до 3 400 грн.

Штраф за шашлик на природі, якщо не погасити належним чином багаття, становить від 1 530 до 4 590 грн.

Якщо смажити шашлики поруч із населеним пунктом, тоді доведеться заплатити від 340 грн до 1 360 грн.

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