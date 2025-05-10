Штраф за костер — сколько придется заплатить украинцам в 2025 году

Мужчина жарит шашлыки. Фото: УНИАН

С приходом теплого времени года украинцы все чаще отдыхают на природе. Особенно люди любят собираться большой компанией и идут жарить шашлыки, хотя за это их могут оштрафовать.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая ответственность грозит гражданам, если они будут нарушать правила жарки мяса на природе.

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Из-за полномасштабной войны с РФ некоторые места на природе в Украине до сих пор являются опасными для отдыхающих. Поэтому посещать леса и зеленые насаждения сейчас нежелательно. Также в Украине уже начался пожароопасный период, поэтому специалисты определили места, где можно отдыхать без ограничений. Так, жарить шашлыки, как указано в Кодексе Украины об административных правонарушениях, запрещено:

вблизи водоемов (на расстоянии ближе чем 30 м);

в лесах и лесополосах (особенно в пожароопасный период);

в парках, скверах, то есть в пределах населенных пунктов и в общественных местах;

на природно-заповедной территории.

Какой штраф за жарку шашлыка на природе

Сколько придется заплатить нарушителям - зависит от места нарушения, а также от статьи административного кодекса. Если развести костер в лесу — это штраф от 1 530 до 3 400 грн.

Штраф за шашлык на природе, если не погасить должным образом костер, составляет от 1 530 до 4 590 грн.

Если жарить шашлыки рядом с населенным пунктом, тогда придется заплатить от 340 грн до 1 360 грн.

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