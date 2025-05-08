Штрафи за прострочений паспорт в Україні у 2025 році — про які суми йдеться

Людина тримає паспорт у руці. Фото: Новини.LIVE

Паспорт повинен бути у кожного громадянина України. Це основний документ посвідчення особи.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо сплив термін дії паспорта та який штраф доведеться сплатити за невчасну заміну документа.

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Термін дії паспорта в Україні — що потрібно знати

Паспорт українцям, як йдеться на сайті Міграційної служби, видають з досягненням 14-річного віку. Коли людям виповнюється 25 і 45 років, вони вклеюють нові фотокартки у паспорт у формі книжечки. Це обов'язок кожного громадянина, який має такий паспорт. Термін дії паперового паспорта є необмеженим, але прострочення настає:

під час зміни інформації, внесеної до паспорта (укладення шлюбу, зміна прізвища);

при виявленні виявлення помилки в інформації у паспорті;

при пошкодженні паспорта;

якщо особа, яка досягла 25 чи 45 років, не звернулася у визначений термін (не пізніше як за місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток.

Якщо впродовж місяця після свого дня народження не змінити фотографію у паспорті, тоді вам доведеться міняти паспорт-книжечку на ID-картку.

Штраф за прострочений паспорт

Паспорт вважається недійсним, якщо у ньому відсутня фотографія, яка відповідає віку його власника. Так, у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказано, що за недійсний паспорт громадяни спочатку отримують попередження. Якщо ж впродовж року людина не виправить порушення, тоді їй доведеться сплатити штраф, розмір якого варіюється від 17 до 51 грн.

Однак важливо знати, що у зв'язку з повномасштабною війною з Росією деякі норми українського законодавства тимчасово не діють. Як повідомляє Держміграційна служба, якщо під час війни строк дії ID-картки закінчився або у паспорт-книжечку не вклеєно нову фотокартку, такий паспорт є дійсним на весь час воєнного стану і ще протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування.

Але це правило стосується лише тих громадян які, наприклад, виїхали за кордон і наразі не можуть обміняти паспорт чи вклеїти нову фотокартку.

Якщо людина живе на неокупованих територіях України, тоді вона може без перешкод прийти до сервісного центру Державної міграційної служби та, якщо це потрібно, замінити паспорт.

Раніше стало відомо, що громадянам з паспортами РФ, не видаватимуть український паспорт. Така норма має з'явитися в законі щодо множинного громадянства. Дізнавайтесь також, що потрібно зробити, аби набути громадянство Польщі.