Українці отримують повідомлення про фінансовий рахунок — що відбувається

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Українці в онлайн-месенджерах отримують інформацію про нібито відкриття фінансових рахунків, перевірити які можна, якщо відкрити посилання. Однак цього краще не робити.

Про це попереджають у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

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"Не переходьте за цими посиланнями та не вводьте особисті дані. Блокуйте відправника та повідомляйте про шахрайство у відповідні служби", — зазначається у повідомленні.

Скриншот. Фото: ЦПД

У ЦПД опублікували скриншоти повідомлень, які шахраї розсилають користувачам соцмереж з України. Відомо, що небезпечні повідомлення надходять, наприклад, у месенджері Viber. Інтерфейс саме цього застосунку можна впізнати на знімку.

"У месенджерах українці почали отримувати повідомлення з невідомих номерів про нібито відкриття їхніх фінансових рахунків. Щоб перевірити так званий особистий рахунок, користувачам пропонують перейти на посилання в повідомленні", — зауважили фахівці.

Громадян попереджають, що ці розсилки — чергова шахрайська схема. Зловмисники хочуть отримати особисті дані або змусити користувача перейти на сайт фішингу.

Як розпізнати фінансове шахрайство

Нещодавно у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попередили, що українці ризикують власними фінансами, якщо вирішать інвестувати у компанії, діяльність яких не регулюється в нашій країні. Фахівці виділили 10 ключових ознак, за якими можна розпізнати шахраїв. Так, українцям радять не вірити в обіцянку швидко отримати надприбутки. Також від інвестицій варто відмовитися, якщо компанії працюють без відповідних ліцензій та дозволів.

Раніше ми пояснювали, чи можна вводити PIN-код від картки у зворотному порядку. Фахівці розповіли, чи допоможе така дія уникнути злочинців.

Також нагадаємо, що українцям часто дзвонять з незнайомих номерів. Ми розібралися, чи варто відповідати на такі дзвінки.