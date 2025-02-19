Украинцы получают уведомления о финансовом счете — что происходит

Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Украинцы в онлайн-мессенджерах получают информацию о якобы открытии финансовых счетов, проверить которые можно, если открыть ссылку. Однако этого лучше не делать.

Об этом предупреждают в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Читайте также:

"Не переходите по этим ссылкам и не вводите личные данные. Блокируйте отправителя и сообщайте о мошенничестве в соответствующие службы", — отмечается в сообщении.

Скриншот. Фото: ЦПД

В ЦПД опубликовали скриншоты сообщений, которые мошенники рассылают пользователям соцсетей из Украины. Известно, что опасные сообщения поступают, например, в мессенджере Viber. Интерфейс именно этого приложения можно узнать на снимке.

"В мессенджерах украинцы начали получать сообщения с неизвестных номеров о якобы открытии их финансовых счетов. Чтобы проверить так называемый личный счет, пользователям предлагают перейти по ссылке в сообщении", — отметили специалисты.

Граждан предупреждают, что эти рассылки — очередная мошенническая схема. Злоумышленники хотят получить личные данные или заставить пользователя перейти на сайт фишинга.

Как распознать финансовое мошенничество

Недавно в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупредили, что украинцы рискуют собственными финансами, если решат инвестировать в компании, деятельность которых не регулируется в нашей стране. Специалисты выделили 10 ключевых признаков, по которым можно распознать мошенников. Так, украинцам советуют не верить в обещание быстро получить сверхприбыли. Также от инвестиций стоит отказаться, если компании работают без соответствующих лицензий и разрешений.

Ранее мы объясняли, можно ли вводить PIN-код от карты в обратном порядке. Специалисты рассказали, поможет ли такое действие избежать преступников.

Также напомним, что украинцам часто звонят с незнакомых номеров. Мы разобрались, стоит ли отвечать на такие звонки.