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Мошенничество в мессенджерах — украинцы получают уведомление о фиктивной денежной помощи

25 мая 2024 14:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы получают уведомление о финансовой помощи от Ощадбанка — что это значит
Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы "Ощадбанка" или других украинских банков о возможности получить денежную помощь. Представители банка предупреждают о мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Подробнее о мошеннической схеме

Мошенники, действующие через мессенджеры, часто посылают письма, в которых предлагают финансовую помощь от имени известных банков, включая "Ощадбанк". Они могут утверждать, что у вас есть право получить финансовую помощь от банка.

Однако на самом деле их цель — получить ваши личные данные, такие как номер карты, CVV-код и другие конфиденциальные данные. После этого мошенники могут использовать данные для вывода денег с вашего банковского счета. Поэтому важно быть очень осторожным и не предоставлять свои данные в соответствии с такими сообщениями.

Представители "Ощадбанка" предупреждают, что банк не производит таких выплат. Они подчеркнули, что банк никогда не запрашивает информацию о номере карты или CVV-коде. В таких сообщениях не следует переходить по ссылке и вводить данные своей карты, поскольку это может привести к потере средств со счета.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в контакт-центр "Ощадбанка" по телефону: 0 800 210 800 или в контакт-центр своего банка.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "Ощадбанк" объявило о возможности для украинского бизнеса, сферой деятельности которого является производство беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), получение безвозвратной финансовой помощи. Соответствующие гранты можно оформить через портал госуслуг "Дія".

Мы также писали, что государственное финучреждение "Ощадбанк" предупредило своих клиентов о тарифных изменениях. Обновления вступят в силу 1 июня 2024 года.

Ощадбанк
финансовая помощь
деньги
мошенничество
Минреинтеграции

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