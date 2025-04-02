Копейки в Украине заменят на шаги — когда и какая монета станет первой

Монеты номиналом 50 копеек. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины планирует запустить в обращение новые монеты, которые уже будут называться "шаг". Процесс начнется, как только изменения в законодательство одобрит Верховная Рада.

Об этом сказал в интервью Украинскому Радио глава Нацбанка Андрей Пышный.

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По его словам, еще 2 сентября 2024 года НБУ инициировал дискуссию, а эксперты согласились с утверждением, что в украинском языке мелкую монету правильно называть "шаг". Поэтому, по мнению Пышного, появление этой монеты — логичный шаг для возвращения национальной валютной традиции.

"Не забывайте о том, что копейка осталась только в Москве, Минске и на временно оккупированных РФ территориях Молдовы. Это то, что до сих пор объединяет через 30 лет нашей Независимости монетарные отношения даже на уровне названия", — сказал он.

НБУ ежегодно чеканит 20 млн монет, чтобы поддерживать необходимый уровень на рынке. Сейчас в Украине есть 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек.

"Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем дочеканить, уже был отчеканен не копейками, а "шагами", — рассказал Андрей Пышный.

Что еще стоит знать

В НБУ планируют сделать денежные переводы в Украине более прозрачными. Так, банки уже получили рекомендацию об информировании клиентов о конечных участниках транзакций. Отправители всегда смогут видеть имя получателя перед завершением перевода.

Ранее стало известно, что Нацбанк отменил ограничения на исходящие денежные переводы "с карты на карту". В НБУ уже объяснили свое решение.

Также мы рассказывали, что Национальный банк больше не будет рассчитывать официальный курс гривны к некоторым иностранным валютам, в частности российским и белорусским рублям, иракским динарам, доминиканским песо, бразильским реалам и др. Изменения вступили в силу 31 марта.