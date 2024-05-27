Работа в Польше в 2024 году — украинцы не хотят идти в поле

Сбор клубники в Польше. Фото: shopping pl.com

На рынке труда в Польше работодатели сталкиваются с трудностями в поисках работников на сезонные работы. В то же время компании готовы повышать заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные Миграционной платформы EWL, пишет "Экономическая правда".

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По словам директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марианны Семенюк, в Польше уже второй год наблюдается существенный кадровый голод во время летнего сезона.

Она объясняет, что это связано с тем, что граждане Украины, которые раньше приезжали в Польшу на сезонные работы, теперь едут в Германию, Нидерланды и другие европейские страны, где больше платят.

Какие зарплаты предлагают в Польше

Сейчас в Польше на сезонных работах заработная плата составляет от 5 до 9 тыс. злотых или в пересчете — от 50 до 91 тыс. гривен.

"Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеющие собственные хозяйства", — сообщила директор рекрутации.

Также речь идет о сезонной работе на строительстве или логистических складах по упаковке вещей. Так, с приближением сезона распродаж, количество вакансий в сфере логистики существенно выросло, но работодателям все равно сложно найти рабочих.

"Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс. грн)", — отметила она.

Кроме того, в Польше наблюдается дефицит работников в транспортной сфере. По разным данным, компаниям не хватает от 150 до 300 тысяч водителей.

В то же время, в других странах Европы за сезонные работы работодатели платят в два-три раза больше.

Что еще стоит знать

Напомним, мужчинам-украинцам предлагают работу в Литве, в городе Видмантай, возле города Паланга нужны грузчики свеклы. Работодатель обещает платить до 1000 евро ежемесячно.

Ранее мы писали, что в Польше ищут работников на производстве мороженого. За работу по упаковке продукции готовы платить 6 тыс. злотых (в гривневом эквиваленте — 59,9 тыс. гривен).