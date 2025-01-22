Как подскочила зарплата чиновников в декабре и в каких министерствах больше всего платят

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре 2024 года средняя заработная плата работников центральных государственных органов Украины составила 79,8 тыс. грн, что более чем вдвое превышает показатель января, когда она равнялась 38,6 тыс. грн. Однако этот месяц не является типичным из-за выплаты премий и надбавок в конце года.

В среднем за год доход 21,8 тысячи чиновников составлял 54,4 тыс. грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Уровень заработной платы государственных служащих значительно превышает средний по стране. Среди министерств в декабре больше всего зарабатывали работники Министерства культуры и информационной политики — их средняя зарплата достигала 134,5 тыс. грн при численности штата в 380 человек.

В Министерстве иностранных дел средняя зарплата составляла 125 тыс. грн (140 сотрудников), а в Государственной службе по этнополитике и свободе совести — 122,3 тыс. грн (35 человек). Значительные доходы получали и работники Антимонопольного комитета — 118,2 тыс. грн (268 человек).

В каких госучреждениях больше платят

Среди руководства отдельных ведомств зарплаты были еще выше. Наибольшие доходы зафиксированы в таких учреждениях:

Государственная служба экспортного контроля Украины — 370,5 тыс. грн;

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тыс. грн;

Национальное агентство по предотвращению коррупции — 355,8 тыс. грн;

Государственное агентство по искусству и художественному образованию — 345,4 тыс. грн;

Государственная служба качества образования —317,9 тыс. грн.

Эти данные свидетельствуют о существенном разрыве между доходами чиновников и среднестатистическими показателями по стране.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес адаптировался к условиям нового времени — в некоторых отраслях уже даже начали повышать зарплаты работникам. Однако у представителей нескольких сфер уровень выплат остался без изменений.

Напомним также, что минимальная заработная плата в этом году повышаться в Украине не будет. Минимальная зарплата будет составлять 32,8% от средней, которая прогнозируется на уровне 24,389 тыс. грн.