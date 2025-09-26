Відео
Головна Фінанси Середні зарплати в Європі — в яких країнах найвища оплата праці

Середні зарплати в Європі — в яких країнах найвища оплата праці

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 07:35
Середні зарплати в країнах Європи — де найбільше цінується праця
Євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Європа традиційно вважається регіоном високих соціальних стандартів та стабільної економіки. Проте рівень доходів у різних країнах суттєво відрізняється — від кількох тисяч євро на місяць у скандинавських державах до значно скромніших показників у країнах Східної Європи.

Про те, у яких країнах Європи найвища середня зарплата, розповіли на порталі Euronews.

Читайте також:

Середні зарплати в Європі

За даними Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), середня зарплата у Швейцарії становила 8 104 євро, що робить її країною з найвищою оплатою праці в Європі. Інша країна Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Норвегія, пропонувала середню зарплату в 5 027 євро. У Великій Британії середня зарплата становила 4 220 євро.

Серед чотирьох найбільших економік ЄС найвищу середню зарплату пропонує Німеччина (4 250 євро), за нею йде Франція (3 555 євро). Італія (2 729 євро) та Іспанія (2 716 євро) були нижчими за середній показник по ЄС більш ніж на 400 євро.

Загалом рейтинг країн Європи за рівнем середньої зарплати має такий вигляд:

  • Швейцарія — 8 104 євро;
  • Люксембург — 6 755 євро;
  • Данія — 5 634 євро;
  • Норвегія — 5 027 євро;
  • Ірландія — 4 890 євро;
  • Бельгія — 4 832 євро;
  • Нідерланди — 4 629 євро;
  • Австрія — 4 542 євро;
  • Німеччина — 4 250 євро;
  • Велика Британія — 4 220 євро; 
  • Фінляндія — 4 033 євро;
  • Франція — 3 555 євро;
  • Італія — 2 729 євро;
  • Іспанія — 2 716 євро;
  • Польща — 1 505 євро;
  • Румунія — 1 400 євро;
  • Греція — 1 400 євро;
  • Угорщина — 1 400 євро;
  • Болгарія — 1 125 євро.

Загальна тенденція показує, що країни Західної та Північної Європи лідирують за рівнем заробітної плати, тоді як Південна та Східна Європа, як правило, пропонують значно нижчу номінальну заробітну плату.

Чому зарплати в країнах Європи дуже відрізняються

Пояснюючи різницю в заробітній платі на рівні країн, докторка Сотірія Теодоропулу, керівниця відділу європейської, економічної, зайнятості та соціальної політики Європейського інституту профспілок (ETUI), зазначила, що вища продуктивність праці є матеріальною основою для сталого підвищення заробітної плати. 

Вона додала, що економіки з більшою промисловою або фінансовою активністю, як правило, є більш продуктивними. Високотехнологічні галузі промисловості також зазвичай мають вищу продуктивність праці.

Раніше ми писали, що середня зарплата в Україні досягла позначки у 25 000 грн. Цей показник сьогодні відображає не тільки зростання доходів у столиці, а й покращення рівня оплати в обласних центрах. Проте різниця між регіонами все ще помітна.

Також ми розповідали, що деяких роботодавців в Україні чекають зміни з 1 жовтня 2025 року. Для суб’єктів господарювання встановлять вимоги щодо розміру середньої зарплати й загального місячного оподатковуваного доходу.

зарплати Європа ринок праці зарплатня середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
