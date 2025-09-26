Средние зарплаты в странах Европы — где больше всего ценится труд

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Европа традиционно считается регионом высоких социальных стандартов и стабильной экономики. Однако уровень доходов в разных странах существенно отличается — от нескольких тысяч евро в месяц в скандинавских государствах до значительно более скромных показателей в странах Восточной Европы.

О том, в каких странах Европы самая высокая средняя зарплата, рассказали на портале Euronews.

Средние зарплаты в Европе

По данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), средняя зарплата в Швейцарии составила 8 104 евро, что делает ее страной с самой высокой оплатой труда в Европе. Другая страна Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Норвегия, предлагала среднюю зарплату в 5 027 евро. В Великобритании средняя зарплата составляла 4 220 евро.

Среди четырех крупнейших экономик ЕС самую высокую среднюю зарплату предлагает Германия (4 250 евро), за ней следует Франция (3 555 евро). Италия (2 729 евро) и Испания (2 716 евро) были ниже среднего показателя по ЕС более чем на 400 евро.

Общий рейтинг стран Европы по уровню средней зарплаты выглядит следующим образом:

Швейцария — 8 104 евро;

Люксембург — 6 755 евро;

Дания — 5 634 евро;

Норвегия — 5 027 евро;

Ирландия — 4 890 евро;

Бельгия — 4 832 евро;

Нидерланды — 4 629 евро;

Австрия — 4 542 евро;

Германия — 4 250 евро;

Великобритания — 4 220 евро;

Финляндия — 4 033 евро;

Франция — 3 555 евро;

Италия — 2 729 евро;

Испания — 2 716 евро;

Польша — 1 505 евро;

Румыния — 1 400 евро;

Греция — 1 400 евро;

Венгрия — 1 400 евро;

Болгария — 1 125 евро.

Общая тенденция показывает, что страны Западной и Северной Европы лидируют по уровню заработной платы, тогда как Южная и Восточная Европа, как правило, предлагают значительно более низкую номинальную заработную плату.

Почему зарплаты в странах Европы сильно отличаются

Объясняя разницу в заработной плате на уровне стран, доктор Сотирия Теодоропулу, руководитель отдела европейской, экономической, занятости и социальной политики Европейского института профсоюзов (ETUI), отметила, что более высокая производительность труда является материальной основой для устойчивого повышения заработной платы.

Она добавила, что экономики с большей промышленной или финансовой активностью, как правило, являются более продуктивными. Высокотехнологичные отрасли промышленности также обычно имеют более высокую производительность труда.

Ранее мы писали, что средняя зарплата в Украине достигла отметки в 25 000 грн. Этот показатель сегодня отражает не только рост доходов в столице, но и улучшение уровня оплаты в областных центрах. Однако разница между регионами все еще заметна.

Также мы рассказывали, что некоторых работодателей в Украине ждут изменения с 1 октября 2025 года. Для субъектов хозяйствования установят требования по размеру средней зарплаты и общего месячного налогооблагаемого дохода.