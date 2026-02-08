Видео
Главная Финансы Звонок из "банка" — 5 фраз, после которых надо бросать трубку

Звонок из "банка" — 5 фраз, после которых надо бросать трубку

Дата публикации 8 февраля 2026 17:35
Звонок из "банка" — 5 фраз, которые могут оставить вас без копейки
Человек держит в руках телефон и банковскую карточку. Фото: Новини.LIVE

Звонок с незнакомого номера, уверенный голос "работника банка" и сообщение о подозрительной операции — знакомая ситуация для тысяч украинцев. Мошенники все чаще выдают себя за сотрудников финансовых учреждений и, давя на страх, заставляют людей отдавать все свои деньги.

О фразах, после которых с "банком" не стоит разговаривать ни секунды, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на финансового консультанта Людмилу Сандыгу.

Фраза: "Мы из банка, подтвердите свои данные"

Это прямой признак мошенничества, ведь ни один банк не уточняет личные данные по телефону, тем более, если речь идет о паролях, пин-коде или CVV — секретной комбинации из трех цифр на обороте банковской карты (обычно на полосе для подписи), предназначенной для подтверждения ее подлинности при онлайн-покупках.

Если кто-то требует от вас эти данные, сразу положите трубку, позвоните на официальный номер банка и сообщите о ситуации.

Фраза: "Ваша карта заблокирована, скажите код из СМС"

Мошенники давно и часто используют такой прием, а люди под страхом потерять доступ к деньгам, не задумываясь, называют им цифры из сообщения. На самом деле аферисты, когда узнают код, который приходит в СМС владельцу счета, с его помощью забирают с карты все до копейки.

Если к вам позвонили с такой просьбой, немедленно завершайте разговор и проверяйте свой счет самостоятельно в приложении банка.

Фраза: "Мы из полиции, ваши данные использовали мошенники"

Аферисты играют на эмоциях людей и часто выдают себя за сотрудников полиции, СБУ или других ведомств. Настоящие правоохранители никогда не позвонят с такими требованиями.

Однако, если такая ситуация возникла, паниковать не стоит. Надо завершить звонок и проверить информацию лично в приложении банка или позвонив на горячую линию финансового учреждения.

Фраза: "Мы поможем вернуть потерянные средства"

При этом мошенники обычно предлагают установить стороннее приложение или перейти по какой-то ссылке.

Никогда и ничего нельзя устанавливать на телефон или компьютер по совету незнакомых людей. Пренебрегая этим правилом, вы сами открываете доступ к своим деньгам мошенникам.

Фраза: "Ваш ребенок/родственник в беде, срочно переведите деньги"

Это классическая схема эмоционального давления, которую ежедневно используют мошенники, выманивая деньги у растерянных людей.

Если вам звонят с подобными призывами, немедленно положите трубку, чтобы не позволить аферистам еще больше давить на вас. Затем позвоните родственнику, чье имя упоминалось в разговоре, и убедитесь, что с ним все хорошо. Но ни в коем случае никому не переводите средства.

афера деньги банки мошенничество мошенники
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
