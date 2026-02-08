Дзвінок з “банку” — 5 фраз, які можуть залишити вас без копійки

Людина тримає в руках телефон і банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Дзвінок із незнайомого номера, впевнений голос "працівника банку" і повідомлення про підозрілу операцію — знайома ситуація для тисяч українців. Шахраї дедалі частіше видають себе за співробітників фінансових установ і, тиснучи на страх, змушують людей віддавати усі свої гроші.

Про фрази, після яких із "банком" не варто розмовляти жодної секунди, розповідають Новини.LIVE з посиланням на фінансову консультантку Людмилу Сандигу.

Фраза: "Ми з банку, підтвердьте свої дані"

Це пряма ознака шахрайства, адже жоден банк не уточнює особисті дані по телефону, тим більше, якщо йдеться про паролі, пін-код чи CVV — секретну комбінацію з трьох цифр на звороті банківської картки (зазвичай на смузі для підпису), призначену для підтвердження її справжності при онлайн-покупках.

Якщо хтось вимагає від вас ці дані, одразу покладіть слухавку, зателефонуйте на офіційний номер банку й повідомте про ситуацію.

Фраза: "Вашу картку заблоковано, скажіть код з СМС"

Шахраї давно і часто використовують такий прийом, а люди під страхом втратити доступ до грошей, не замислюючись, називають їм цифри з повідомлення. Насправді аферисти, коли дізнаються код, який приходить в СМС власнику рахунку, з його допомогою забирають з картки все до копійки.

Якщо до вас зателефонували з таким проханням, негайно завершуйте розмову й перевіряйте свій рахунок самостійно в додатку банку.

Фраза: "Ми з поліції, ваші дані використали шахраї"

Аферисти грають на емоціях людей і часто видають себе за працівників поліції, СБУ чи інших відомств. Справжні правоохоронці ніколи не зателефонують з такими вимогами.

Проте, якщо така ситуація виникла, панікувати не варто. Треба завершити дзвінок та перевірити інформацію особисто в застосунку банку чи зателефонувавши на гарячу лінію фінансової установи.

Фраза: "Ми допоможемо повернути втрачені кошти"

При цьому шахраї зазвичай пропонують встановити сторонній додаток або перейти за якимось посиланням.

Ніколи й нічого не можна встановлювати на телефон чи комп’ютер за порадою незнайомих людей. Нехтуючи цим правилом, ви самі відкриваєте доступ до своїх грошей шахраям.

Фраза: "Ваша дитина/родич у біді, терміново перекажіть гроші"

Це класична схема емоційного тиску, яку щодня використовують шахраї, виманюючи гроші у розгублених людей.

Якщо вам телефонують з подібними закликами, негайно покладіть слухавку, щоб не дозволити аферистам ще більше тиснути на вас. Потім зателефонуйте родичу, чиє ім’я згадувалося в розмові, і впевністься, що з ним усе добре. Але ні в якому разі нікому не переказуйте кошти.

