Звонят от имени СБУ и обвиняют в государственной измене: украинцев предупредили о новой схеме

Мужчина с телефоном, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Мошенники придумали новый способ выманивания денег, играя на страхах людей. Они звонят украинцам, представляются сотрудниками СБУ или других правоохранительных органов, обвиняют в государственной измене или финансировании врага и заявляют о якобы возбужденном уголовном деле. На самом деле это очередная схема мошенничества, цель которой — получить доступ к вашим деньгам или банковским данным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал ШахрайГудбай.

По информации СБУ, во время таких звонков мошенники пытаются оказать психологическое давление на человека. Они могут сообщать о "срочной проверке", требовать немедленно выполнить их указания или убеждать, что вопрос нужно "решить" прямо сейчас.

В СБУ подчеркивают, что такие звонки не имеют ничего общего с работой правоохранительных органов.

Как действуют мошенники

Во время разговора злоумышленники могут:

представляться сотрудниками СБУ или других силовых структур;

обвинять в государственной измене или финансировании врага;

сообщать о якобы возбужденном уголовном деле;

требовать перечислить деньги или предоставить реквизиты банковских карт для "проверки";

просить сообщить пароли, CVV-коды или одноразовые коды из SMS.

Как не стать жертвой

В СБУ советуют соблюдать простые правила безопасности:

не сообщайте посторонним данные банковских карт, пароли и коды из SMS;

не перечисляйте деньги незнакомым людям;

не доверяйте сообщениям о "срочном решении вопроса";

проверяйте любую информацию только через официальные каналы государственных органов.

Куда обращаться, если вам позвонили мошенники

Если вы получили подобный звонок или сообщение, в СБУ рекомендуют:

сохранить номер телефона, с которого звонили;

сделать скриншоты сообщений или переписки (при наличии);

сообщить о мошенничестве на круглосуточную бесплатную горячую линию СБУ по номеру 1516.

Если же вы уже стали жертвой мошенников, необходимо также обратиться в Киберполицию Украины с заявлением о преступлении. Это поможет правоохранителям быстрее установить злоумышленников и предотвратить новые случаи мошенничества.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых схемах мошенничества у банкоматов. Злоумышленники могут блокировать карты с помощью нитки или использовать специальные накладки и скрытые камеры, чтобы похитить данные карты и PIN-код, а затем получить доступ к средствам.

Также Новини.LIVE писали, что летом активизируются мошенники, которые охотятся за людьми, ищущими отдыха. В МВД предупреждают о фейковой аренде жилья, несуществующих турах и билетах, поддельных сервисах бронирования и псевдораспродажах, призывая украинцев внимательно проверять предложения перед оплатой.