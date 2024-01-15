Чиновники будут получать меньше — заплаты урежут до 50% в 2024-м

Пустой кошелек. Фото: Unplush

В 2024 году должна сократиться заработная плата государственных служащих в рамках правительственного постановления №1409. Известно, как могут измениться суммы и не спровоцирует ли дефицит кадров.

Об этом рассказал руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в блоге на сайте ЭП.

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Речь идет о постановлении "Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году", принятом правительством в конце прошлого года. Изменения призваны упорядочить оплату труда госслужащих на основе классификации должностей.

Согласно документу, зарплата госслужащего имеет следующие составляющие: постоянную и вариативную часть.

Постоянная часть теперь составляет 70%. В нее входят:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

доплата за ранг госслужащего.

денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

Вариативная часть составляет 30%. В нее входят:

премии — их будут назначать по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности (месячная, квартальная премия).

Ранее зарплата госслужащего распределялась в соотношении 40% (постоянная) на 60% (вариативная).

"Теперь же премия не может выходить за пределы 30%. И цифры в 250% премиальных уже невозможны", — подчеркнул чиновник.

Источник: ЭП

Как изменятся зарплаты чиновников в 2024-м

Руководитель Львовской ОВА уточнил, что под нововведение в администрации подпадут до 600 работников, кроме руководителя, его заместителей, а также патронатной службы помощников, советников, консультантов. Они не являются государственными служащими.

В 2023 году "на руки" руководителю аппарата платили 55 тыс. грн, начальнику управления — 35 тыс. грн, начальнику отдела — 23 тыс. грн, главному специалисту — 17 тыс. грн.

В этом году "на руки" руководителю аппарата выплатят 27 тыс. грн, начальнику управления — 18 тыс. грн, начальнику отдела — 12 тыс. грн, главному специалисту — 11 тыс. грн.

Таким образом, в 2024-м сокращение зарплат работников Львовской ОВА составит от 36-50% в зависимости от должности. Еще хуже ситуация ожидается в районных администрациях.

"Скорее всего, специалисты будут искать себя в частном секторе и органах местного самоуправления, где зарплаты выше, а останутся те, кому просто некуда идти или те, кто банально дорабатывает до пенсии. Кто выиграет от этого? Точно не государство и все мы с вами", — добавил Максим Козицкий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе по вопросам труда рассказали, что в 2024 году должна снова стать обязательной индексация заработной платы. Работникам восстановили соответствующее право, приостановленное в 2023 году.

Также писали, что в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. Известно, какие выплаты изменятся в этой связи.