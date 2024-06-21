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Зарплаты украинцев резко выросли — кому теперь платят больше

21 июня 2024 14:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в 2024 году — украинцы начали зарабатывать больше
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине существенно выросла средняя заработная плата. Показатель повысился на 22,5% за первый квартал 2024 года против аналогичного периода предыдущего года.

Об этом говорится в Отчете о финансовой устойчивости, опубликованном Национальным банком Украины (НБУ).

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Оценка НБУ ситуации на рынке труда

По словам главы Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, довольно стремительно растут как номинальные объемы доходов населения, так и реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию.

Львиная доля доходов украинцев — заработные платы, особенно в частном секторе, что объясняется:

  • возобновлением экономической активности;
  • усилением конкуренции за рабочую силу.

В НБУ констатируют, что в первом квартале года компании столкнулись с существенным дефицитом квалифицированных кадров. Учитывая это, стремятся удержать их, повышая оплату труда. Однако регулятор предполагает, что рост инфляции может оказать негативное влияние на этот процесс в ближайшем будущем.

В целом усиление конкуренции за работников оказывает благоприятное влияние на оплату труда украинцев. Так, около половины компаний, принявших участие и опросе Международной организации по миграции и Министерству экономики, называют главной проблемой именно подбор персонала. Это побуждает работодателей повышать зарплату, чтобы привлечь и удержать квалифицированных работников.

Прогнозы по оплате труда работников

НБУ напоминает, что медленное повышение минимальной зарплаты с начала текущего года и с апреля положительно отразилось на доходах граждан. Речь идет о новых установленных уровнях:

  • 7,1 тыс. грн — с 1 января 2024 года;
  • 8 тыс. грн — с 1 апреля 2024 года.

Это способствовало увеличению доходов украинского населения, включая работников государственных учреждений и военных.

Регулятор прогнозирует ожидаемый рост в 2024 году:

  • номинальной зарплаты — на 14,8%;
  • реальной зарплаты — на 8,1% (учитывая инфляцию).

В то же время в 2025 году прогнозируются более медленные темпы роста:

  • номинальной зарплаты — на 14,2%;
  • реальной зарплаты — на 6,5%.

В Нацбанке полагают, что ускорение инфляции может замедлить повышение реальных доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий усиление ответственности для работодателей, занимающихся мобингом (травлей) или дискриминацией своих работников. Работодателям, которые унижают работников, угрожают проверки и штрафы.

Также мы писали, что на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

НБУ
зарплаты
работа
деньги
доходы
рынок труда
вакансии

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