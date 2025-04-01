Доплаты во время войны — кто имеет право на дополнительные 50% от оклада

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время военного положения предприятия, учреждения и организации обязаны вести воинский учет. Нормы и требования за последние годы существенно изменились, а те, кто отвечают за него, имеют право на доплаты к основным окладам.

Это предусмотрено правительственным постановлением №1487.

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Согласно постановлению "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" от 30 декабря 2022 г., работодатели обязаны доводить до призывников, военнообязанных и резервистов нормы воинского учета под личную подпись при приеме на работу.

Тот, кто отвечает за воинский учет, должен иметь для ТЦК следующие документы:

списки персональных воинских учетов;

сведения оперативных учетов;

приказы о возложении обязанностей по ведению учета;

должностные инструкции, где указаны обязанности по ведению учета;

приказы об определении потребностей в повышении квалификации работников, отвечающих за учет;

график сверки учетной информации списков персонального воинского учета с военными билетами;

журнал, где подтверждается ознакомление граждан с правилами воинского учета;

журнал учета результатов проверки состояния такого учета;

доказательства о направлении в ТЦК информации о принятии, увольнении, изменении учетных данных граждан;

доказательства направления в ТЦК данных о назначении, увольнении руководителей и должностных лиц, ответственных за ведение учета;

доказательства передачи ТЦК сводного списка граждан, подлежащих приписке к призывному участку;

копии военных билетов всех граждан мужского пола призывного возраста.

Кого назначают ответственным за учет и размер доплаты

Как рассказывают эксперты, обязанности по ведению воинского учета в госорганах, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях можно возлагать на работников службы персонала. В случае отсутствия такой штатной единицы — на лицо, отвечающее за учет работников. Если на учете стоит менее 500 граждан призывного возраста, то создавать отдельную должность инспектора по учету не нужно.

Вопрос денежной доплаты за ведение воинского учета также прописан в постановлении правительства №1487. Согласно ему, ведение такой документации требует дополнительной оплаты. Сумма может составлять половину оклада работника.

"Установить доплату лицу, которое будет вести учет, можно в размере до 50% должностного оклада (п. 10 Постановления № 1487). Государственному служащему руководитель может установить эту доплату в пределах экономии фонда оплаты труда", — пояснили специалисты.

Ранее мы рассказывали, что минимальная зарплата у работников для бронирования должна равняться не менее 20 тыс. гривен. Однако некоторые компании могут не придерживаться соответствующего требования.

Также мы писали, что граждане, у которых есть бронирование от мобилизации из-за работы на предприятиях критической инфраструктуры, могут самостоятельно отказаться от нее. Это понадобится в случае получения отсрочки в ТЦК по другим причинам.