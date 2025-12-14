Пенсия для военных. Фото: Новини.LIVE

Пенсии в Украине никогда не были высокими или такими, которые бы позволяли пенсионерам жить по-европейски, а не экономить или работать в почтенном возрасте. Несмотря на индексацию пенсий не думать о ценах на товары первой необходимости большинство пенсионеров не могут. В правительстве заявили о реформе соцполитики и изменении пенсионной системы.

Будет ли этих изменений достаточно, чтобы защитить людей несмотря на инфляцию, экономию бюджета в стране и как государство позаботится о новом поколении пенсионеров, которые пережили эту войну — в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Индексация пенсий в Украине

В Украине с 1 марта 2025 года состоялась индексация пенсий для всех категорий — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет и тому подобное.

Такая процедура применяется чтобы пенсионеры с минимальными выплатами были защищены от полного обесценивания пенсии, учитывая цены. Однако, индексация недостаточно эффективное спасение от низкого уровня жизни пенсионеров.

"Механизм индексации привязан к утвержденным правительством коэффициентам, которые не всегда полностью отражают реальную инфляцию. Поэтому риск фактического снижения покупательной способности пенсии действительно существует", — заявил в разговоре с Новини.LIVE юрист практики перерасчета пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Любомир Кожухов.

Пенсия. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на начало 2025 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Средняя пенсия после мартовской индексации составляла около 6 300 грн, но каждый третий пенсионер получает ориентировочно 3 300 - 3 500 грн.

Эти цифры кажутся ничем, учитывая новости о поднятии цен на продукты, тарифы и другие необходимые для жизни вещи. Но если вам после индексации не хватает средств на жизнь, обжаловать размер своей пенсии фактически невозможно.

"Суды не вмешиваются в формулу или процент, установленный законом и Кабмином. Судебная практика пока существует только относительно неправильного применения индексации Пенсионным фондом — в таких случаях суды обязывают провести перерасчет, если индексация начислена с ошибками или не полностью. То есть, минимальная гарантия существует, но она не обеспечивает полной защиты от инфляции, и возможности повлиять на сам размер индексации через суд очень ограничены", — добавил юрист Кожухов.

Новая пенсионная система

Украинская власть всегда признавала, что пенсии у украинцев низкие и политики год за годом обещают что-то с этим сделать. В 2025-м экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство запускает реформу социальной политики, в частности подготовку законодательства о накопительной пенсионной системе.

Осенью 2025 года Министерство социальной политики представило обновленную модель:

базовая выплата для пожилых людей,

трансформация "специальных" пенсий в профессиональные,

дополнительные надбавки за боевой опыт.

Следует сразу объяснить, что "специальные пенсии" — это пенсии не по общим правилам, а по льготным условиям (например, их получают: судьи, прокуроры, госслужащие, ученые, военнослужащие и силовые структуры, ликвидаторы или пострадавшие от ЧАЭС).

Обычно такие пенсии назначаются как компенсация за повышенную ответственность, ограничение прав, риск для здоровья и жизни.

Пенсионер в банке. Фото: УНИАН

В комментарии Новини.LIVE юрист практики перерасчета пенсий Алена Чмона отметила, что такой подход уже не соответствует принципам равенства между различными категориями граждан. Поэтому реформа может это изменить.

"В большинстве случаев существующие "специальные" пенсии значительно выше обычных трудовых пенсий, что уже является источником социальной напряженности и воспринимается многими как нарушение принципа равенства. Можно отметить, что реформа пересмотра и трансформации "специальных" пенсий будет направлена на устранение этого дисбаланса путем перехода к единым, прозрачным правилам для всех", — отметила эксперт.

По ее словам, трансформация также будет означать, что "спецпенсионеры" будут зависеть от страхового стажа и уплаченных взносов, что уравняет их с другими, но приведет к значительному падению их выплат.

Итак, правовые основания для пересмотра и трансформации "специальных" пенсий в Украине в "профессиональные" пенсии существуют, но этот вопрос является предметом значительных правовых дискуссий и судебных споров, в частности относительно соблюдения принципов равенства и справедливости.

Кроме того, конституционный принцип необратимости ухудшения социальных прав также никто не отменял. Право на пенсию — это один из элементов права собственности в понимании практики ЕСПЧ.

Если человек уже приобрел право на специальную пенсию или находится на финальной стадии ее получения, государство не может просто обнулить эти ожидания без переходных механизмов и компенсаций.

По словам юриста, переход к профессиональным пенсиям может быть цивилизованным только при условии:

четко прописанных переходных положений;

сохранения прав тех, кто уже их приобрел;

прозрачного механизма финансирования;

открытого общественного диалога.

"Без этого реформа рискует стать не модернизацией, а источником новых массовых судебных споров и недоверия к государству", — подытожила юрист.

Ранее мы писали, что не так с пенсиями и прожиточным минимумом в Украине. Также объяснили, кому выгодно изменить вид выплат, то есть получать пенсию по возрасту или по инвалидности.