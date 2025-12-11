Перегляд тарифів на доставку газу — якими можуть бути наслідки

Гроші на гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2026 році можуть зрости тарифи на доставлення газу. Втім, навіть якщо ціна оновиться — це не призведе до подорожчання інших товарів.

Про це заявив в етері програми Ранок.LIVE аналітик ринку природного газу Михайло Свищо.

Нові ціни на газ і подорожчання товарів

За словами експерта, можливе підвищення тарифів на доставлення буде мінімальним, тож не зможе вплинути на перегляд цін на товари.

"Ми не помітимо прямої залежності зростання цін на якісь товари від того, що зростуть тарифи на доставку газу", — сказав Свищо.

Він зауважив, що бізнес купує природний газ по ринкових цінах, які в останні місяці знижуються.

"Та попри це ми не бачимо, щоб дешевшали інші товари. Тому не думаю, що від підвищення тарифів ситуація на ринку товарів зміниться", — підкреслив аналітик ринку природного газу.

Як можуть змінитися тарифи на газ

У вівторок, 2 грудня, Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, провела засідання, на якому було вирішено подати на громадські обговорення проєкти щодо перегляду цін на доставлення "блакитного" палива.

Зростання тарифів може статися вже на початку 2026 року. Для бізнесу (непобутових клієнтів) зростання тарифів планують у два етапи — з 1 січня та з 1 квітня.

Очікується, що у середньому тарифи на доставлення газу стануть вищими на понад 75%. Це торкнеться понад 30 операторів газорозподільних мереж. Зокрема:

найменші зростання готують для Закарпатської та Чернігівської філій — підвищення на 25% та 27% відповідно;

найдорожчими після підвищення можуть бути тарифи для Дніпропетровської філії "Газмережі" — до 3,66 грн за кубометр без ПДВ — це майже утричі більше за поточний тариф.

Чи відбудеться подорожчання, стане відомо до кінця 2025 року.

Раніше ми розповідали, що з 2024 року люди, які мають квартири у багатоповерхівках, отримують додаткову квитанцію за газ — окремо від оплати за спожитий ресурс та його доставку. Абоненти платять за технічне обслуговування внутрішніх газових мереж будинку. Дізнавайтесь також, чому українцям доведеться платити більше за газ у 2026 році.