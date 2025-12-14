Пенсія для військових. Фото: Новини.LIVE

Пенсії в Україні ніколи не були високими або ж такими, які б дозволяли пенсіонерам жити по-європейськи, а не економити чи працювати у поважному віці. Попри індексацію пенсій не думати про ціни на товари першої необхідності більшість пенсіонерів не можуть. В уряді заявили про реформу соцполітики і зміну пенсійної системи.

Чи буде цих змін достатньо, щоб захистити людей попри інфляцію, економію бюджету в країні і як держава потурбується про нове покоління пенсіонерів, які пережили цю війну — в матеріалі Новини.LIVE.

Індексація пенсій в Україні

В Україні з 1 березня 2025 року відбулася індексація пенсій для всіх категорій — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років тощо.

Така процедура застосовується аби пенсіонери з мінімальними виплатами були захищені від повного знецінення пенсії, зважаючи на ціни. Однак, індексація недостатньо ефективний порятунок від низького рівня життя пенсіонерів.

"Механізм індексації прив’язаний до затверджених урядом коефіцієнтів, які не завжди повністю відображають реальну інфляцію. Тому ризик фактичного зниження купівельної спроможності пенсії дійсно існує", — заявив у розмові з Новини.LIVE юрист практики перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Любомир Кожухов.

Станом на початок 2025 року в Україні налічувалося понад 10 млн пенсіонерів. Середня пенсія після березневої індексації становила близько 6 300 грн, але кожен третій пенсіонер отримує орієнтовно 3 300–3 500 грн.

Ці цифри здаються нічим зважаючи на новини про підняття цін на продукти, тарифи та інші необхідні для життя речі. Та якщо вам після індексації не вистачає коштів на життя, оскаржити розмір своєї пенсії фактично неможливо.

"Суди не втручаються у формулу чи відсоток, встановлений законом і Кабміном. Судова практика наразі існує лише щодо неправильного застосування індексації Пенсійним фондом — у таких випадках суди зобов’язують провести перерахунок, якщо індексацію нараховано з помилками або не повністю. Тобто, мінімальна гарантія існує, але вона не забезпечує повного захисту від інфляції, і можливості вплинути на сам розмір індексації через суд дуже обмежені", — додав юрист Кожухов.

Нова пенсійна система

Українська влада завжди визнавала, що пенсії в українців занизькі і політики рік за роком обіцяють щось із цим зробити. У 2025-му екс-премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд запускає реформу соціальної політики, зокрема підготовку законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

Восени 2025 року Міністерство соціальної політики презентувало оновлену модель:

базова виплата для людей похилого віку,

трансформація "спеціальних" пенсій у професійні,

додаткові надбавки за бойовий досвід.

Слід одразу пояснити, що "спеціальні пенсії" — це пенсії не за загальними правилами, а за пільговими умовами (наприклад їх отримують: судді, прокурори, держслужбовці, науковців, військовослужбовці та силові структури, ліквідатори або потерпілі від ЧАЕС).

Зазвичай такі пенсії назначаються як компенсація за підвищену відповідальність, обмеження прав, ризик для здоров’я та життя.

В коментарі Новини.LIVE юристка практики перерахунку пенсій Альона Чмона зауважила на тому, що такий підхід вже не відповідає принципам рівності між різними категоріями громадян. Тому реформа може це змінити.

"В більшості випадків існуючі "спеціальні" пенсії значно вищі за звичайні трудові пенсії, що вже є джерелом соціальної напруги та сприймається багатьма як порушення принципу рівності. Можна зазначити, що реформа перегляду та трансформації "спеціальних" пенсій буде спрямована на усунення цього дисбалансу шляхом переходу до єдиних, прозорих правил для всіх", — зазначила експертка.

За її словами, трансформація також означатиме, що "спецпенсіонери" будуть залежати від страхового стажу та сплачених внесків, що зрівняє їх з іншими, але призведе до значного падіння їхніх виплат.

Отже, правові підстави для перегляду та трансформації "спеціальних" пенсій в Україні в "професійні" пенсії існують, але це питання є предметом значних правових дискусій та судових спорів, зокрема щодо дотримання принципів рівності та справедливості.

Крім того, конституційний принцип незворотності погіршення соціальних прав також ніхто не скасовував. Право на пенсію — це один з елементів права власності у розумінні практики ЄСПЛ.

Якщо людина вже набула право на спеціальну пенсію або перебуває на фінальній стадії її набуття, держава не може просто обнулити ці очікування без перехідних механізмів і компенсацій.

За словами юристки, перехід до професійних пенсій може бути цивілізованим лише за умови:

чітко прописаних перехідних положень;

збереження прав тих, хто вже їх набув;

прозорого механізму фінансування;

відкритого суспільного діалогу.

"Без цього реформа ризикує стати не модернізацією, а джерелом нових масових судових спорів та недовіри до держави", — підсумувала юристка.

Раніше ми писали, що не так із пенсіями і прожитковим мінімумом в Україні. Також пояснили, кому вигідно змінити вид виплат, тобто отримувати пенсію за віком чи по інвалідності.