Запугивают налоговой: украинцев предупредили о фишинговой атаке от имени Новой почты

Компьютер, человек с телефоном и карточкой в руке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы массово получают поддельные электронные письма с угрозами. Киберпреступники рассылают сообщения о якобы выявленных "несоответствиях в отчетности". Фишинговую атаку рассылают от имени почтового оператора и требуют немедленно открыть вредоносные вложения для "корректировки данных".

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Новая почта", передают Новини.LIVE.

Как работает схема и чем пугают мошенники

По данным компании, эти письма не имеют никакого отношения к Новой почте или любой другой компании NOVA. Мошенники намеренно используют психологическое давление и запугивание. Убеждают в наличии вымышленных ошибок во время аудитов.

В случае отказа отреагировать угрожают немедленными налоговыми проверками. Цель злоумышленников — заставить пользователя загрузить вредоносный файл или перейти по ссылке, чтобы получить доступ к его паролям, банковским счетам или персональным данным.

Как защитить свои данные

Специалисты по кибербезопасности призывают соблюдать следующие рекомендации:

проверять адрес отправителя. Официальные письма приходят исключительно с официальных доменов компании. Следует обращать внимание на каждую букву и другие символы в адресе;

не открывать вложения в письме. Если письмо пришло от незнакомого отправителя, не переходить по никаким ссылкам, а сразу отправлять его в спам с последующим удалением.

Если файл уже был открыт, то следует немедленно сменить пароли ко всем важным аккаунтам и настроить двухфакторную аутентификацию. Также необходимо проверить активные сессии в настройках безопасности и принудительно завершить все незнакомые сеансы. В подразделении кибербезопасности Новой почты отметили, что уже работают над блокировкой фишинговой рассылки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в отделениях Новой почты расширили спектр услуг от Нафтогаза. Отныне украинцы могут не только сменить поставщика газа или получить справку об отсутствии задолженности, но и обновить свои персональные данные или переоформить личный счет после покупки недвижимости.

Кроме того, Новини.LIVE сообщили, что в ПриватБанке предупредили о новой волне фишинговых писем от имени банка или государственных учреждений. Злоумышленники массово рассылают электронные сообщения с вредоносными файлами, чтобы установить вирусы на компьютеры и получить доступ к счетам и документам клиентов.