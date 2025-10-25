Регистрация документов оформленных за рубежом в Украине — как сделать все правильно

Ребенок родился за границей — как оформить документы в Украине
Граждане Украины, которые остаются на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали за границу, могут официально регистрировать документы о рождении ребенка, браке или смерти, которые будут соответствовать украинскому законодательству.
Об этом написал в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как зарегистрировать справку о рождении, браке и смерти на временно оккупированных территориях
По словам омбудсмена, если ребенок родился на ВОТ, этот факт нужно устанавливать через суд. Процедура является упрощенной:
- заявление подают родители, родственники, опекуны, попечители или другие законные представители — в любой местный суд Украины без привязки к месту жительства;
- суд срочно рассматривает такое дело;
- копия решения попадает в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС), где рождение ребенка регистрируют официально.
При этом заявителям не нужно платить судебный сбор — это существенно упрощает процесс.
Аналогичная процедура действует и для регистрации брака, заключенного на ВОТ: когда суд принимает решение, его официально вносят в реестр через ГРАГС.
По такому же порядку устанавливается и факт смерти, если это произошло на оккупированной территории: от членов семьи умершего, его представителей или заинтересованных лиц требуется заявление.
Как зарегистрировать рождение, брак и смерть за границей
Документы, которые выдают иностранные органы, в Украине признают официальными, если пройти одну из двух процедур:
- легализация;
- апостилирование, если иное не определено международными соглашениями.
Омбудсмен подчеркнул, что повторно регистрировать такие акты в Украине не нужно, если документы надлежащим образом оформлены в соответствии с требованиями международного права.
