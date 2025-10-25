Регистрация документов оформленных за рубежом в Украине — как сделать все правильно

Свидетельство о рождении ребенка. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые остаются на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали за границу, могут официально регистрировать документы о рождении ребенка, браке или смерти, которые будут соответствовать украинскому законодательству.

Об этом написал в своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как зарегистрировать справку о рождении, браке и смерти на временно оккупированных территориях

По словам омбудсмена, если ребенок родился на ВОТ, этот факт нужно устанавливать через суд. Процедура является упрощенной:

Как получить документы о рождении, смерти или браке в оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

заявление подают родители, родственники, опекуны, попечители или другие законные представители — в любой местный суд Украины без привязки к месту жительства;

суд срочно рассматривает такое дело;

копия решения попадает в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС), где рождение ребенка регистрируют официально.

При этом заявителям не нужно платить судебный сбор — это существенно упрощает процесс.

Аналогичная процедура действует и для регистрации брака, заключенного на ВОТ: когда суд принимает решение, его официально вносят в реестр через ГРАГС.

По такому же порядку устанавливается и факт смерти, если это произошло на оккупированной территории: от членов семьи умершего, его представителей или заинтересованных лиц требуется заявление.

Как зарегистрировать рождение, брак и смерть за границей

Документы, которые выдают иностранные органы, в Украине признают официальными, если пройти одну из двух процедур:

легализация;

апостилирование, если иное не определено международными соглашениями.

Как получить документы о рождении, смерти или браке за границей. Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Омбудсмен подчеркнул, что повторно регистрировать такие акты в Украине не нужно, если документы надлежащим образом оформлены в соответствии с требованиями международного права.

Ранее стало известно, что в паспортах-книжечках запретили дублирование информации на русском языке. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины.