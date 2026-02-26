Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зачем на банкнотах евро печатают буквы и что они означают

Зачем на банкнотах евро печатают буквы и что они означают

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 19:25
Буквы на банкнотах евро возле серийного номера — зачем они там нужны
Банкноты евро и банкомат. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

У каждой страны в мире есть своя валюта, на которой изображаются определенные знаки и символы. На банкнотах евро, например, печатают и серийный номер, и буквы, но все знают, что означают последние символы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Зачем нужна буква в серийном номере евро

На сайте Европейского центробанка рассказывается, что на банкнотах евро есть одинаковые символы, однако они имеют разное смысловое значение. Например, в банкнотах, которые выпускались в обращение в 2002 году, первая буква серийного номера соответствует национальному центробанку в Евросистеме. Речь идет об учреждении, по заказу которого печаталась купюра.

null
Буква возле серийного номера на банкноте евро. Скриншот: сайт Европейского центробанка

При этом европейскую валюту получали разные страны, поэтому купюры с немецким буквами не обязательно использовались только в Германии. Например, если на банкноте есть буква S, то эту купюру печатал Банк Италии. Другие буквы означают:
Z — Бельгия;
X — Германия;
D — Эстония;
T — Ирландия;
Y — Греция и тому подобное.

А на более новых купюрах (с 2019 года), печатаются два серийных номера. Самый важный — черный горизонтальный, который имеет 2 буквы и 10 цифр.

Первая буква в серии Europa уже не означает страну, для которой печатались деньги. Эта буква идентифицирует типографию, где изготовили банкноту. Вторая буква нужна лишь для того, чтобы расширить количество возможных серийных номеров.

То есть, буква Z означает Национальный банк Бельгии, Y — типографию в Греции, U — типографию во Франции, T — типографию в Ирландии, S — типографию в Италии, D — типографию в Польше.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Европейском центральном банке объявили, что изменят дизайн евро. Планируется, что в обращении появятся купюры третьей серии, которые будут отличаться от предыдущих двух.

Известно также, что совет Совет ЕЦБ одобрил два приоритетных направления дизайна: природа и европейская культура. Первая тема имеет целью показать разнообразие и устойчивость экосистем ЕС, вторая - познакомить с выдающимися фигурами, которые изменили науку/искусство/историю.

Ранее мы рассказывали, что не все страны, которые входят в состав Европейского Союза, ввели евро как национальную валюту. Например, Польша, Румыния, Чехия до сих пор используют национальную валюту. Также писали, какие проблемы могут возникнуть с купюрой 500 евро. Известно, почему эти банкноты лучше заменить на более новые.

Ваша пробная версия Premium закончилась

деньги Австрия валюта банкнота буквы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации