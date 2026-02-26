Буквы на банкнотах евро возле серийного номера — зачем они там нужны

Банкноты евро и банкомат. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

У каждой страны в мире есть своя валюта, на которой изображаются определенные знаки и символы. На банкнотах евро, например, печатают и серийный номер, и буквы, но все знают, что означают последние символы.

Зачем нужна буква в серийном номере евро

На сайте Европейского центробанка рассказывается, что на банкнотах евро есть одинаковые символы, однако они имеют разное смысловое значение. Например, в банкнотах, которые выпускались в обращение в 2002 году, первая буква серийного номера соответствует национальному центробанку в Евросистеме. Речь идет об учреждении, по заказу которого печаталась купюра.

Буква возле серийного номера на банкноте евро. Скриншот: сайт Европейского центробанка

При этом европейскую валюту получали разные страны, поэтому купюры с немецким буквами не обязательно использовались только в Германии. Например, если на банкноте есть буква S, то эту купюру печатал Банк Италии. Другие буквы означают:

Z — Бельгия;

X — Германия;

D — Эстония;

T — Ирландия;

Y — Греция и тому подобное.

А на более новых купюрах (с 2019 года), печатаются два серийных номера. Самый важный — черный горизонтальный, который имеет 2 буквы и 10 цифр.

Первая буква в серии Europa уже не означает страну, для которой печатались деньги. Эта буква идентифицирует типографию, где изготовили банкноту. Вторая буква нужна лишь для того, чтобы расширить количество возможных серийных номеров.

То есть, буква Z означает Национальный банк Бельгии, Y — типографию в Греции, U — типографию во Франции, T — типографию в Ирландии, S — типографию в Италии, D — типографию в Польше.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Европейском центральном банке объявили, что изменят дизайн евро. Планируется, что в обращении появятся купюры третьей серии, которые будут отличаться от предыдущих двух.

Известно также, что совет Совет ЕЦБ одобрил два приоритетных направления дизайна: природа и европейская культура. Первая тема имеет целью показать разнообразие и устойчивость экосистем ЕС, вторая - познакомить с выдающимися фигурами, которые изменили науку/искусство/историю.

Известно также, что совет Совет ЕЦБ одобрил два приоритетных направления дизайна: природа и европейская культура. Первая тема имеет целью показать разнообразие и устойчивость экосистем ЕС, вторая - познакомить с выдающимися фигурами, которые изменили науку/искусство/историю.