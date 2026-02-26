Відео
Букви на банкнотах євро — чи впливають вони на цінність валюти

Дата публікації: 26 лютого 2026 19:25
Літера на банкнотах євро — що вона означає
Банкноти євро і банкомат. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Кожна країна світу має свою валюту, на якій зображаються певні знаки та символи. Однією із найбільш упізнаваних валют у світі є євро, та не усі знають для чого, наприклад, на банкнотах друкуються різі літери. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Навіщо потрібна буква у серійному номері євро

На сайті Європейського центробанку розповідається, що на банкнотах євро є однакові символи, однак вони мають різне смислове значення. Наприклад, у банкнотах, які випускалися в обіг у 2002 році, перша літера серійного номера відповідає національному центробанку в Євросистемі. Йдеться про установу, на замовлення якої друкувалася купюра.

null
Літера біля серійного номера на банкноті євро. Скриншот: сайт Європейського центробанку

При цьому європейську валюту отримували різні країни, тож купюри з німецьким літерами не обов’язково використовувалися лише у Німеччині. Наприклад, якщо на банкноті є літера S, то цю купюру друкував Банк Італії. Інші літери означають: 
Z — Бельгія; 
X — Німеччина; 
D — Естонія; 
T — Ірландія; 
Y — Греція тощо. 

Натомість на новіших купюрах (з 2019 року), друкуються два серійні номери. Найважливіший — чорний горизонтальний, який має 2 літери і 10 цифр.

Перша літера в серії Europa вже не означає країну, для якої друкувалися гроші. Ця літера ідентифікує друкарню, де виготовили банкноту. Друга літера потрібна лише для того, щоб розширити кількість можливих серійних номерів. 

Тобто, буква Z означає Національний банк Бельгії, Y — друкарню в Греції, U — друкарню у Франції, T — друкарню в Ірландії, S — друкарню в Італії, D – друкарню в Польщі.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що у Європейського центральному банку оголосили, що змінять дизайн євро. Планується, що в обігу з’являться купюри третьої серії, які відрізнятимуться від попередніх двох. 

Відомо також, що рада Рада ЄЦБ схвалила два пріоритетні напрями дизайну: природа і європейська культура. Перша тема має на меті показати розмаїття і сталість екосистем ЄС, друга — познайомити з видатними постатями які змінили науку/мистецтво/історію. 

Раніше ми розповідали, що не усі країни, які входять до складу Європейського Союзу, запровадили євро як національну валюту. Наприклад, Польща, Румунія, Чехія досі використовують національну валюту. Також писали, які проблеми можуть виникнути з купюрою 500 євро. Відомо, чому ці банкноти краще замінити на новіші.

гроші Австрія валюта банкнота літери
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
