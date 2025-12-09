Цены на продукты в Украине - быть ли подорожанию из-за отключения света (видео)

Вырастут ли цены из-за отключения света — украинцам объяснили
Длительные отключения света в Украине из-за ударов российской армии по энергообъектам, не приведут к существенному скачку цен на продукты. Так же не стоит ожидать, что произойдут кардинальные изменения с курсом гривны.
Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE экономист Сергей Фурса.
Отключения света и цены на продукты
По словам Сергея Фурсы, отключение света и дефицит в энергосистеме, в свое время, привели к подорожанию электроэнергии. Это повлекло ту инфляцию, которая наблюдалась в период с сентября 2024-го до апреля 2025 года, когда цены быстро росли.
"С апреля инфляция замедляется: цены растут, но уже не так быстро, поэтому сейчас нет причин для значительных ценовых движений", — сказал эксперт.
Экономист подчеркнул, что цены в следующем году будут расти меньшими темпами, чем это было в 2025 году. При этом могут происходить скачки цен на какой-то конкретный товар из-за различных непрогнозируемых событий.
"Плюс 30% на молочку или мясо — это хайповая фраза для кликов. Инфляция замедляется, а цены будут расти умеренно", — отметил Сергей Фурса.
О чем еще стоит знать
Напомним, что накануне новогодних праздников среди украинцев растет спрос на ключевые продукты, что влияет на цены. Поэтому в конце 2025 года для потребителей может подорожать, например, мясо. Как пояснил Новини.LIVE экономист Владимир Чиж, больше всего в цене может прибавить свинина — до 10%.
Курятина, наоборот, останется наиболее стабильной в цене, поскольку производство этого вида мяса компенсирует сезонные колебания.
"Говядина показывает умеренный, но стабильный рост спроса, поэтому повышение цен ожидается в пределах 3-6%", — отметил Владимир Чиж.
Также стоит ждать обновления цен на импортируемую рыбу: семга, форель, скумбрия, по словам экономиста, может подорожать на 10-15% из-за предпраздничного спроса.
Ранее мы рассказывали о продуктах, от хранения которых лучше отказаться в случае блэкаута. В этот список попали мясо, колбасы, готовые блюда и не только. Узнавайте также, какая настоящая цена на качественную красную икру в Украине.
