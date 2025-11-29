Список продуктов, которые стоит купить перед праздниками — это сэкономит ваши деньги и время

Люди покупают продукты на рынке. Фото: Новини.LIVE

В преддверии новогодних праздников магазины традиционно переполняются покупателями, а цены на популярные продукты ощутимо растут. Чтобы избежать предпраздничного ажиотажа, сэкономить время и деньги, стоит позаботиться о части закупов заранее.

Новини.LIVE рассказывают, какие продукты можно смело приобрести уже сейчас и таким образом хорошо сэкономить.

Какие продукты можно купить заранее

Многие продукты имеют длительный срок хранения или стабильное качество в течение нескольких недель, поэтому купить их раньше — практичное решение. В частности это:

Мясо — свинину, говядину, курятину можно купить заранее, если заморозить продукт в герметичной упаковке. Это позволит избежать предпраздничных цен и очередей в мясных отделах. Рыба (свежая или замороженная) — замороженная прекрасно сохраняется в морозилке несколько месяцев. Свежую можно также заморозить порционно. Это гарантирует качество и экономию перед праздниками. Красная икра — традиционно дорожает перед Новым годом, поэтому лучше ее покупать в конце ноября или в начале декабря. Нераскрытую банку можно хранить в холодильнике 2-4 месяца (в зависимости от производителя). Колбасные изделия — твердые и полутвердые колбасы хранятся долго, поэтому их стоит покупать заранее. При необходимости можно заморозить. Сыры — твердые и полутвердые сыры хорошо хранятся в вакуумной упаковке или в пергаменте в холодильнике. Перед праздниками цены на сыр традиционно растут, поэтому купить заранее — выгодно. Яйца — базовый ингредиент для салатов, закусок, десертов и выпечки. Перед праздниками спрос на них резко возрастает, что часто провоцирует повышение цен. Купив заранее, вы избежите переплаты, а при правильном хранении они останутся свежими несколько недель. Овощи — картофель, морковь, свекла, лук и т.д. являются основными ингредиентами для многих гарниров. С приближением праздников некоторые овощи могут подорожать. Купив их раньше, вы не только сэкономите, но и избежите столпотворения на рынках. Мука — имеет долгий срок хранения, поэтому закупить ее раньше — безопасное и экономное решение. Сахар — понадобится для выпечки, десертов, напитков, маринадов. Этот продукт имеет практически неограниченный срок хранения, поэтому купить его заранее — самый простой способ избежать лишних расходов, когда спрос возрастет. Консервы (кукуруза, горошек, ананасы, оливки и т.д.) — могут храниться месяцами, поэтому их стоит приобрести заранее, пока цены стабильны. Масло и майонез — могут храниться длительное время, поэтому стоит закупить их сейчас, пока они не начали дорожать. Приправы, специи, соусы — имеют большой срок годности, а в разгар праздников найти их может быть сложнее из-за повышенного спроса. Шоколад и ингредиенты для десертов — перед праздниками такие товары могут подорожать, поэтому купить заранее — хорошая экономия. Напитки (соки, вода, алкоголь) — имеют длительный срок хранения, а алкогольные напитки часто дорожают ближе к праздникам, поэтому выгодно купить их за 2-3 недели до Нового года.

Сделав часть закупов заранее, вы не только сэкономите деньги, но и избавите себя от лишнего стресса во время предпраздничной суеты.

Какие алкогольные напитки подорожают перед праздниками

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала Новини.LIVE, что перед праздниками спрос на алкогольные напитки традиционно повышен. Это может давать производителям и торговым сетям возможность корректировать цены вверх или по крайней мере удерживать их уровень.

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", — пояснила она.

По словам товароведа, с наибольшей вероятностью вырастут цены на шампанское (+10-20 грн на бутылке) и виски (+10-15%). В то же время стоимость водки, коньяков и вина, скорее всего, не изменится или же вырастет несущественно.

