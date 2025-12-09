Ціни на продукти в Україні — чи бути подорожчанню через відключення світла (відео)

Люди купують овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Тривалі відключення світла в Україні через удари російської армії по енергооб'єктах, не призведуть до суттєвого стрибка цін на продукти. Так само не варто очікувати, що відбудуться кардинальні зміни з курсом гривні.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE економіст Сергій Фурса.

За словами Сергія Фурси, відключення світла і дефіцит в енергосистемі, свого часу, призвели до подорожчання електроенергії. Це спричинило ту інфляцію, яка спостерігалася в період з вересня 2024-го до квітня 2025 року, коли ціни швидко зростали.

"З квітня інфляція сповільнюється: ціни зростають, але вже не так швидко, тому зараз немає причин для значних цінових рухів", — сказав експерт.

Економіст підкреслив, що ціни наступного року зростатимуть меншими темпами, ніж це було у 2025 році. При цьому можуть відбуватися стрибки цін на якийсь конкретний товару через різні непрогнозовані події.

"Плюс 30% на молочку чи м’ясо — це хайпова фраза для кліків. Інфляція сповільнюється, а ціни зростатимуть помірно", — зауважив Сергій Фурса.

Нагадаємо, що напередодні новорічних свят серед українців зростає попит на ключові продукти, що впливає на ціни. Тож наприкінці 2025 року для споживачів може здорожчати, наприклад, м'ясо. Як пояснив Новини.LIVE економіст Володимир Чиж, найбільше у ціні може додати свинина — до 10%.

Курятина, навпаки, залишиться найбільш стабільною в ціні, оскільки виробництво цього виду м'яса компенсує сезонні коливання.

"Яловичина показує помірне, але стабільне зростання попиту, тому підвищення цін очікується в межах 3-6%", — зазначив Володимир Чиж.

Також варто чекати на оновлення цін на імпортовану рибу: сьомга, форель, скумбрія, за словами економіста, може подорожчати на 10-15% через передсвятковий попит.

