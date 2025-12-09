Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чи зростуть ціни через відключення світла — українцям пояснили

Чи зростуть ціни через відключення світла — українцям пояснили

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 06:01
Ціни на продукти в Україні — чи бути подорожчанню через відключення світла (відео)
Люди купують овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Тривалі відключення світла в Україні через удари російської армії по енергооб'єктах, не призведуть до суттєвого стрибка цін на продукти. Так само не варто очікувати, що відбудуться кардинальні зміни з курсом гривні.

Про це сказав в етері програми Ранок.LIVE економіст Сергій Фурса.

Реклама
Читайте також:

За словами Сергія Фурси, відключення світла і дефіцит в енергосистемі, свого часу, призвели до подорожчання електроенергії. Це спричинило ту інфляцію, яка спостерігалася в період з вересня 2024-го до квітня 2025 року, коли ціни швидко зростали.

"З квітня інфляція сповільнюється: ціни зростають, але вже не так швидко, тому зараз немає причин для значних цінових рухів", — сказав експерт.

Економіст підкреслив, що ціни наступного року зростатимуть меншими темпами, ніж це було у 2025 році. При цьому можуть відбуватися стрибки цін на якийсь конкретний товару через різні непрогнозовані події.

"Плюс 30% на молочку чи м’ясо — це хайпова фраза для кліків. Інфляція сповільнюється, а ціни зростатимуть помірно", — зауважив Сергій Фурса. 

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що напередодні новорічних свят серед українців зростає попит на ключові продукти, що впливає на ціни. Тож наприкінці 2025 року для споживачів може здорожчати, наприклад, м'ясо. Як пояснив Новини.LIVE економіст Володимир Чиж, найбільше у ціні може додати свинина — до 10%. 

Курятина, навпаки, залишиться найбільш стабільною в ціні, оскільки виробництво цього виду м'яса компенсує сезонні коливання.

"Яловичина показує помірне, але стабільне зростання попиту, тому підвищення цін очікується в межах 3-6%", — зазначив Володимир Чиж.

Також варто чекати на оновлення цін на імпортовану рибу: сьомга, форель, скумбрія, за словами економіста, може подорожчати на 10-15% через передсвятковий попит. 

Раніше ми розповідали про продукти, від зберігання яких краще відмовитися у разі блекауту. До цього списку потрапили м'ясо, ковбаси, готові страви й не тільки. Дізнавайтесь також, яка справжня ціна на якісну червону ікру в Україні

продукти інфляція ціни війна в Україні відключення світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації