Доверенность на банковский счет военнослужащего: как разрешить родственникам распоряжаться средствами

Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие не всегда могут самостоятельно решать финансовые вопросы из-за ограниченной связи или отсутствия доступа к банковским отделениям. В таких случаях может помочь доверенность на распоряжение финансами. Такой документ позволяет близкому человеку действовать от имени военнослужащего и решать необходимые финансовые вопросы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на платформу "Гаразд".

Что может предусматривать доверенность

В доверенности необходимо четко определить, какие именно полномочия получает представитель. В частности, документ может предоставлять право:

обращаться в банк и получать информацию о счете;

открывать и закрывать счета;

снимать средства;

пополнять счет;

осуществлять переводы;

оплачивать коммунальные услуги, кредиты и другие счета;

подавать заявления и подписывать документы от имени военнослужащего.

При оформлении доверенности важно прописать, какие именно действия разрешены представителю. Чем подробнее определены полномочия, тем меньше может возникнуть недоразумений.

Кто может быть представителем

Представителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо. Например:

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муж или жена;

родители;

брат или сестра;

совершеннолетние дети;

другие родственники;

другие люди, которым военнослужащий доверяет.

Для использования доверенности представителю понадобятся паспорт и идентификационный код.

Как заверить доверенность

Доверенность может быть заверена:

нотариусом;

уполномоченным сотрудником банка;

командиром воинской части;

другим лицом, имеющим соответствующие полномочия в соответствии с законодательством.

Командир может удостоверять доверенности военнослужащих без обращения к нотариусу. Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и нотариально удостоверенные.

На какой срок можно оформить доверенность

Действующее законодательство Украины не устанавливает максимального срока действия доверенности.

Вместе с тем важно определить:

срок ее действия;

условия, при которых она прекращается.

Оформление доверенности дает военнослужащему возможность быть уверенным, что в случае необходимости близкие люди смогут распоряжаться средствами и решать необходимые финансовые вопросы во время службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие могут получать дополнительные выплаты за уничтоженную и захваченную технику российских войск. В зависимости от цели сумма может составлять от 12 180 до 243 600 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что военным могут начислять дополнительные выплаты за работу с государственной тайной. В зависимости от уровня секретности надбавка составляет 20% за документы с грифом "Особой важности", 15% — "Совершенно секретно" и 10% — "Секретно" от должностного оклада.