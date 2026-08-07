Выплаты пенсионерам и безработным: как получить от УВКБ 12 300 грн

Женщины разного возраста, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки от уязвимых категорий населения на регистрацию в рамках программы денежной помощи в еще одном прифронтовом городе. Граждане, которых коснулась война, смогут рассчитывать на два вида выплат в размере 10 800 или 12 300 грн.

О том, кому предоставлено право на получение выплат от организации, рассказывают Новини.LIVE.

Где принимают заявки на денежную помощь от УВКБ ООН

В конце лета заявки на финансовую помощь от межправительственной организации могут подавать жители города Кривой Рог Днепропетровской области.

Согласно условиям программы, оформить помощь могут четыре категории граждан из числа имеющих статус внутренне перемещенного лица или беженца, перемещение которых произошло из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации. А именно:

Внутренние переселенцы, выезд которых произошел в течение 45 дней; ВПЛ, переехавшие в период от 46 дней до шести месяцев; Беженцы, вернувшиеся домой из-за границы не ранее чем три месяца назад и один год назад; Переселенцы, вернувшиеся в свои дома не ранее чем три месяца назад и не позднее одного года.

Организаторы будут обращать внимание на наличие уязвимых групп (люди с инвалидностью, пенсионеры и пожилые люди, одинокие и безработные, сироты, дети, лишенные родительской опеки, малыши и дети, находящиеся в сложных обстоятельствах, малообеспеченные и многодетные семьи, беременные женщины и матери с маленькими детьми).

Также предусмотрен социально-экономический критерий — среднемесячный доход семьи на каждого человека не выше 8 300 грн.

Как зарегистрироваться на денежную помощь от УВКБ

Граждане города Кривой Рог для получения помощи должны заполнить специальную форму для записи в электронную очередь. Речь идет о заявке на приглашение в офис для регистрации.

После этого окончательное решение о выплате будет принято на основе личного собеседования со специалистом фонда. Отобранных претендентов пригласят по адресу: г. Кривой Рог, ул. Владимира Бызова, 5.

"Как только мы наберем необходимое количество людей — форма Google закрыется. Как только мы рассмотрим заявки (тех, кто соответствует условиям) — мы снова откроем форму, о чем сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Размер выплат будет зависеть от сроков перемещения (от 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — беженцам, вернувшимся домой в течение трех месяцев и не более года назад;

12 300 грн — переселенцам, выехавшим за предыдущие 45 дней;

12 300 грн — ВПЛ, переехавшим из-за угрозы жизни в период от 46 дней до шести месяцев;

12 300 грн — домохозяйствам, пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней.

Заявители должны иметь следующие документы (для каждого члена семьи):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер карты для выплат;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер мобильного телефона.

Также можно получить консультацию по вопросам записи на регистрацию по телефону UNHCR Ukraine: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у украинцев есть возможность уже сейчас начать готовиться к зиме 2026/27 годов. В частности, такая возможность предоставлена благотворительным фондом "Caritas Ukraine" благодаря финансовой поддержке правительства США. Средства получат люди с инвалидностью, пожилые люди и одинокие матери.

Также Новини.LIVE писали, что летом ЮНИСЕФ начала оказывать помощь жителям одного из прифронтовых регионов. Программа доступна семьям, в которых есть дети. В частности, в августе специалисты международной организации работают в Запорожской области. Принять участие в программе поддержки могут семьи, в которых есть дети в возрасте до 18 лет.