Выплаты от Соединенных Штатов: где и кому из переселенцев предоставят 12 300 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в одном из регионов граждане смогут получить денежную помощь от представительства благотворительного фонда "Каритас Украины". В рамках программы, реализуемой при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов Америки, выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые недавно покинули свои дома из-за угроз на фоне войны.

О том, кому гарантирована помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из ВПЛ имеет право на денежную помощь от США

Как отметили организаторы, возможность оформления финансовой помощи стала доступна для переселенцев в Черниговской области, куда они переехали из-за опасности для жизни и здоровья.

В частности, поддержку предоставляют пострадавшим от войны в Корюковской громаде.

"Денежная помощь для пострадавших от войны. Корюковская громада. Благотворительный фонд "Каритас Чернигов" реализует проект "Многосекторальная помощь пострадавшим от войны в Украине" при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки", — сообщают в фонде.

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Представительство фонда осуществляет сбор заявок на предоставление финансовой поддержки исключительно для граждан, недавно прибывших в этот регион.

Эвакуированные семьи получат помощь на каждого человека, однако выплаты не будут доступны тем, кто ранее получал аналогичную поддержку от других организаций.

Переселенцы могут принять участие в программе при условии одновременного соблюдения следующих требований:

Эвакуация домохозяйства произошла (принудительно/самостоятельно) из-за боевых действий, атак, официальных решений за последние 45 дней; Имеется официальная справка о статусе внутреннего переселенца, полученная не позднее 45 дней назад; Есть подтверждение факта переезда.

Размер денежной помощи и порядок оформления

Гражданам, подпадающим под условия программы от БФ "Каритас Чернигов" в Корюковской громаде, рекомендуется обращаться по следующим контактам:

на горячую линию: 050-443-00-83;

по дополнительному номеру: 050-61-42-045.

Согласно условиям инициативы, эвакуированные граждане смогут получить сумму в размере 12 300 грн на каждого члена семьи. Речь идет о единовременных выплатах, рассчитанных на три месяца для покрытия базовых потребностей.

Важно, что выплаты будут предоставляться по определенным критериям, и если заявители не получали денежную помощь от других благотворителей за последние шесть месяцев (в частности, 10 800 грн на члена домохозяйства).

Однако сам факт подачи заявки не гарантирует получения выплаты. В случае приглашения организаторами на окончательное оформление помощи — необходимо будет взять с собой личные документы для каждого члена семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что граждане, покинувшие свои дома во время войны и переехавшие в Чернигов, могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Подавать заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы могут только уязвимые категории перемещенных лиц. Выплаты начинаются от 10 800 грн и достигают 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что жители Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Киевской областей могут принять участие в программе денежной помощи, предусматривающей предоставление грантов до 2 600 долларов. На финансовую помощь могут рассчитывать только уязвимые категории граждан, непосредственно пострадавшие от войны.