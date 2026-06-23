Выплаты УВКБ: еще больше семей получат помощь в 12 300 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июне 2026 года программа денежной помощи Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновила свою работу в Ивано-Франковской области. Жители региона смогут оформить единовременные выплаты по обновленным правилам.

О новых условиях программы организации рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН

Организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, сможет предоставить выплаты жителям Ивано-Франковской области в соответствии с обновленными весной критериями.

Теперь гуманитарное сообщество в Украине перешло на более структурированную модель распределения финансовой помощи. Новый подход будет предусматривать уделение особого внимания следующим уязвимым группам граждан:

людям, которые в течение последних 45 дней были эвакуированы из-за угрозы жизни и здоровью;

гражданам, пострадавшим от обстрелов;

внутренне перемещенным лицам, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к категориям с повышенной уязвимостью;

людям, которые вернулись на место постоянного проживания или прибыли в Украину после вынужденного выезда в другие страны в связи с военными действиями после 24.02.2022 года.

Новые критерии позволят более эффективно оказывать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи, на основе соблюдения принципов справедливости и гуманности.

В частности, будут учитываться следующие критерии:

близость к линии фронта и факт перемещения;

условия проживания (сельская местность/город);

размер домохозяйства;

наличие в семье пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей;

социально-экономический статус семьи;

если доход на одного человека в семье в месяц не превышает 8 300 грн.

Какие суммы смогут получить жители Ивано-Франковской области

Как отмечается, подать заявки на получение таких размеров помощи смогут:

переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, подвергшиеся нападению или прошедшие обязательную эвакуацию в течение последних 45 дней и находившиеся в списках эвакуированных, которые передаются фонду местными властями — 12 300 грн на человека за три месяца; ВПЛ, покинувшие место проживания в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией на срок от 46 дней до полугода — 12 300 грн за трехмесячный период; граждане, вернувшиеся на места постоянного проживания или в Украину после выезда в другую страну из-за военных действий после 24.02.2022 года и вернувшиеся не ранее чем три месяца назад и не позднее года — 10 800 грн на человека; домохозяйства, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней, имеющие поврежденное или разрушенное жилье, включенные в списки пострадавших, которые фонду передают местные власти — 12 300 грн на человека на три месяца.

Когда именно откроется возможность подачи заявок для жителей Ивано-Франковской области, в организации сообщат в Telegram-канале.

"Следите за обновлениями! В ближайшее время опубликуем актуальную информацию", — говорится в сообщении.

Решение о возможности подачи заявки будет принято после личного опроса и проверки документов представителями фонда в пункте сбора данных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов некоторым гражданам будут предоставлены выплаты в рамках программы, реализуемой при финансовой поддержке США. Украинцы смогут получить на бизнес до 4 100 евро. Граждане должны заранее подготовить финансовый план.

Еще Новини.LIVE сообщали, кому будет предоставлена единовременная выплата среди лиц с инвалидностью I–III группы в сумме от 200 000 до 1 000 000 грн. Речь идет об украинцах, пострадавших в результате войны. Такую помощь будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд. В 2026 году был урегулирован механизм предоставления выплат.